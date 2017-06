Pred svim ukućanima, Srboljub je seo u fotelju u kojoj će otkriti sve što narod toliko intrigira.

00:19 Sedmo pitanje koje mu je produkcija postavila je "Da li je istina da ste u rijaliti Parovi ušli kako biste otkrili potpuno nepoznate detalje o svom odnosu sa Ljubom Pantović?"

Ne! Nisam ušao da pričam o njoj i da produbljujem tu priču. Zašto bi? Neću da je komentarišem, ona ima svoj život. Imali smo kontakte ranije ali nikad nismo bili prisno vezani. Više smo bili u svađi, ja sam cenio svog brata i pokušavao sam da ga sprečim u nekim radnjama", rekao je on a Aleksandra je dodala da je on želeo da razdvoji Ljubu i Karađorđa.

Nakon ovog pitanja mnogi su komentarisali da on ne sme da priča o Ljubi Pantović jer se plaši.

Srboljub je otkrio i iznenađujuće činjenice.

"Aleksandra i ne zna, nju je odgajio kum. Ona je toliko bila mala, on joj je gurao kobasicu u usta jer čovek ne zna. Ceo život je tu decu odgajao neko ko nije njihova porodica", rekao je Subotić.

00:11 Naredno pitanje otkriva više o Srboljubovom životu. Da li je istina da svirate u bendu i to dosta humanitarno?

"Sviram bas gitaru i električnu gitaru. Počeo sam kao dete da sviram, samouki sam muzičar. I moj brat je isto počeo da svira, čak je imao i svoj bend ali je batalio to sve i otišao u druge stvari. Imao sam par bendova. I dalje imam nastupe. To je rok muzika, domaća rok muzika. Nisu naše autorske pesme ali imamo i njih par", rekao je Subotić.

23:58 Peto pitanje je: Da li bi voleo da vam Slađana Petrušić bude snajka, odnosno supruga vašeg brata Karađorđa?

To je sprdnja obična. Krenulo je iz zezanja. Ona traži muža, ja sam rekao da sam oženjen čovek ali imam brata koji nije oženjen", rekao je on a Aleksandra je pobesnela.

"Sram vas bilo! Oko ove moje teške priče pravite komediju", rekla je ona.

Slađana je počela da se sprda sa njenoj porodici i da ponižava Aleksandru. Sve to potreslo je Aleksandru koja je počela da plače.

23:35 Četvrto pitanje na poligrafu tiče se odnosa Karađorđa i Srboljuba.

"Nikada me u životu nije odbio da uđem u njegovu kuću. Mi se pokačimo, ima tih momenata. Došao sam na vrata za 8. mart. Spremio je dete i rekao "vodim je kod one babetine". Bila je priča da dete ulazi u emisiju kako bi čestitalo mami i baki 8. mart. Rekao sam da dete ne sme da ide uživo u program jer će oduzeti dete. Uzeo sam broj telefona socijalne službe i pitao šta se dešava. Oni su mi rekli da će oni to da reše. Rekao sam Karađorđu da sam zvao službu, a posle 2 sata je došao kod mene i rekao da sam bio u pravu. Eto takav je moj odnos sa bratom", rekao je on a onda se opet uključila Aleksandra koja je bila vidno iznervirana.

"Ne, ti tvog brata ucenjuješ da ćeš ga prijaviti policiji i onda on mora da se povuče. Nemoj da se mešaš u odrastanje mog deteta. Treba da te bude sramota, ti moje dete prijavljuješ svaki dan u socijalnu službu! Ti si jedina osoba koja želi da naškodi mom detetu. On je lično govorio mom ocu kad uzme moje dete u ruke: "Šta će ti to Čabarkapino kopile u rukama? Izbaci to iz kuće, i nju i Aleksandru"". Moram da objasnim samo jednu stvar. Moj otac ne sme da uđe u njegovu kuću a on ima ključ od naše kuće i ulazi kad hoće. Karađorđe je sa njegove stvari više puta bio prijavljen u policiju, rekla je ona, kasnije dodala:

"Sve je lagao! On je promenio bravu na mojoj kući i ja nisam imala ključ. Faktički me je stric izbacio iz kuće. Karađorđe ga je naterao da mi da ključ od moje kuće. Ti lažeš i na Boga ne misliš", rekla je ona a Srboljub je potvrdio da je promenio bravu dok su Aleksandra i Čabarkapa bili odsutni iz kuće par dana.

23:10 Treće pitanje je: Da li je razlog vašeg ulaska u Parove Aleksandra Subotić.

"Ne! Ipak da bih sprao ljagu sa svoje porodice. To je kao čin vandalizma na jednu porodicu. Aleksandra i ja smo trenutno u nekim čudnim odnosima ali se nadam da će se to promeniti", rekao je on.

"U Kaluđerici me svi znaju i svi mi daju podršku. Kada je krenula medijska hajka mnogi ljudi su pomislili da će se ovo loše završiti, možda i nekim ubistvom ili nešto. Dešavalo se svašta, ali koliko god je pomogla policija da se razreši ta situacija, mogli su da odrade praćenje mene i mnogo bi lakše i brže završili tu situaciju. Dobio sam raznorazne pretnje, od toga da ću biti ubijen do toga da mi gepekuju decu. Pretio mi je izvesni gospodin, otac njenog deteta", rekao je Subotić.

U toj situaciji, kako kaže, mogao je samo da se bori.

"Tada me nije bio sram ali me je potresla ova situacija gde on iznosi mnoge priče o meni. Uvredio je i Aleksandru mnogo puta iako ona možda nije ni razumela. Ona treba da sačuva svoje dete i da ide kroz život. Ima oca koji će da je podrži. Ja ne moram da te podržavam i zašto bih, imam svoju porodicu ali nisam mogao da ćutim", rekao je on na šta je Aleksandra dodala: "Hajde sad i zaplači".

"Ona je dolazila u par navrata kod mene, ispričala mi je i neke stvari. Pokušali su da degradiraju i moju ženu kako bi njenu sliku pustili u medije. Napravili su neke fotomontaže, ona je učestvovala u tome isto. Aleksandar je pokušao da me ponizi na taj način, da me degradira otkrivajući navodno da je spavao i sa mojom ženom", rekao je on.

Na sve ovo odgovorila je i Aleksandra.

"Što se tiče našeg odnosa, nije loš samo zbog Čabarkape već i ranije. Što se tiče da je mene Čabarkapa ponizio, to sam i sama rekla i to jeste istina. Hteo je da prizna dete ali ja sam tada otišla u Nemačku i tada mi to nije odgovaralo. Dogovorili smo se kada izađe iz zatvora da odemo da se dete prizna. Mislim da je Srboljub ukaljao ugled cele moje porodice iako ima svoju. Nije istina da je Čabarkapa bio sa njegovom ženom, ja sa tim radnjama nikada ništa nisam imala. Jako me vređa to što ovde samo laže!

22:55 Drugo pitanje koje mu je postavljeno je: Da li je istina da ste u lošim odnosima sa majkom i sestrom?

"Ne! Svakodnevno se čujem sa njima. Nigde nije idealno ali nismo u svađi", rekao je on na poligrafu.

"Čuo sam se sa majkom dan pre ulaska i nisam joj hteo reći da idem u rijaliti uopšte jer znam da bi mi nudila pare da ne idem. Ali neću, vreme je da se izađe pred kamere i ispriča istina. Moja majka je malo tvrda žena. Podržava i nešto što ne reba da se podrži. Podržavala je i Aleksandru, čak joj i omogućila da ode u Nemačku i bude 3 meseca. Međutim, Aleksandra se usred zime vratila posle mesec dana kako bi slavila Novu godinu sa društvom, a imala je dete. Umesto da je ostala kod moje majke gde je imala topao stan, da jede i sve ostalo", rekao je on.

Naravno, odmah se uključila i Aleksandra.

"Odnos moje babe i tebe je komplikovan kao i odnos mog oca i babe zbog tebe. Ti si je uvek ucenjivao kada je ona pomagala mom ocu. On je prvo dete, ona je slaba na njega i ona zove Karađorđa kada on neće po 5 dana da joj se javi na telefon jer se ljuti. Od početka si počeo sa lažima!"

Subotić je odmah dodao:

"Nije sjajan ali toliko je dobar da svakog meseca dobijam primanja od nje. Neću ti reći koliko su, ti ne treba da znaš to", rekao je on a Aleksandra je odmah dodala:

"A zašto ne šalje Karađorđu? Zato što ti ne dozvoljavaš i ucenjuješ. On je zvao moju babu da priča gnusne laži o meni. Ja sam u Nemačkoj boravila kod moje tetke u stanu. Tetka je bolesna, nije pokretna, ja sam tamo bila sa detetom. Tamo sam se osetila kao smetnja jer su dolazili ljudi da tetka radi terapiju i da joj pomažu. Osetila sam se malo kao da smetam i zato sam se vratila u Srbiju. Možda Srboljub misli da je njegov odnos dobar sa mojom babom, ali ja mislim da nije."

22:48 Aleksandra Subotić je prekinula govor njenog strica i dodala:

"Moj tata nikad nije radio za državnu bezbednost! Znam kako on razmišlja. Svako ko je radio za državnu bezbednost kasnije je bio ubijen i to moj tata nikad nije hteo."

Međutim, Srboljub je odgovorio:

"Ona je mlada, ne zna šta priča. Valjda ja znam više o mom bratu nego ona. Ona je mlada i ne zna te stvari", rekao je on.

Skriveni se javio i okrivio Ljubu i Aleksandru da su ukaljale porodicu Subotić, a da je Srboljub tu da brani čast porodice.

"Mislim da sam ja tu da branim čast Subotića. Ja sam napravila jednu grešku veliku dok je ova osoba napravila milion", rekla je Aleksandra i pitala da li ih je ćuvala baka Ruža, ali Srboljub je to demantovao i otkrio da se baka zvala Marija.

"Onda ja ovde saznajem da je ceo moj život laž i da je mene moj otac sve lagao", rekla je Aleksandra

22:40 Prvo pitanje je da li je istina da je dugo u detinjstvu živeo samo sa bratom.

"Da, to znači otprilike od 6. razreda do bratovih 16 godina", rekao je Srboljub a onda objasnio detaljnije.

"Negde do mog 6. razreda mi smo živeli kod jedne bake u Kaluđerici. Bila je naš staratelj ali kasnije nije mogla da nas čuva jer smo bili malo vragolasti. Roditelji su bili u Nemačkoj, obilazili su nas, naravno. Onda smo se preselili u tu jednu kuću i ja sam čuvao brata do njegovih 16 godina, sami, bez ičije pomoći."

Kako je otkrio, dok je on bio u vojsci brat je otišao u Nemačku, gde ga je ponelo sve i postao kriminalac.

"Pokušao sam da mu pomognem, da kažem da je uradio to i da dalje ne treba. Međutim, nije me slušao. Strahovao sam za njega. Najgori su bili upadi policije. Kasnije se on pridružio državnoj bezbednosti ali je brzo izašao iz toga", rekao je on.

Podsetimo, Srboljub Subotić je stric Aleksandre Subotić čiji život je kao španska serija. Dok je njena majka Ljuba Pantović bila u jednom rijalitiju, Aleksandra je ostala trudna sa maminim tadašnjim dečkom Aleksandrom Čabarkapom koji je trenutno u zatvoru.

