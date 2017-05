- Teško da će doći do pomirenja. Uvređen sma i povređen. Mama i ja isto razmišljamo, ne mora biti na mojoj strani, čuće sve. Ovo prevazilazi sve, ne može se više ići preko mene i moje žene - rekao je David.

- Uvek mogu da mu pružim ruku, on je moj brat. Pozdravljam sve, posebno napominjem da Mungos sve prati, jer on sve posmatra drugim očima. Krivo mi je što se sve ovo desilo. On nije želeo da sedi pored mene, ja jesam, on je moj brat - izjavio je Dejan.

Odmah na početku javila se njihova majka Biljana koja je bila prilično potresena zbog cele situacije sa sinovima.

- Šta god da se dogodi, vi ne smete doći u ovakvu situaciju. Da li vi znate kako se ja sada osećam napolju? Šta je vama dvojici? - pitala je ona.

Prvo pitanje na koje su braća Dragojević odgovorili na poligrafu glasilo je da li su imali sukob pre ulaska u najpopularniji zabavno - humoristički program "Parovi".

David je istakao da jesu, zbog posla, kao i da nisu govorili oko tri meseca.

Međutim, Dejan je rekao da nije bilo nikakvih svađa osim sitnih "čarki" koje su uobičajene u jendoj porodici.

Ipak, poligraf je Davidov odgovor prpeoznao kao istinit, dok je Dejan izrekao laž.

- Ipak ne smatram da je to bio neki velik isukob - pravdao se Dejan.

Aleksandra Subotić nije mogla da ćuti i da sluša kako svako od učensika iznosi svoji stranu priče, između ostalog i Tihomira Filipovića.

- Niko od vas nije objektivan. Majka je rekla jednu stvar. Da se njih dvojica ne svađaju - rekao je Tihomir.

- Nikada nisam imala takvu pažnju kao što mi David pruža. Videla sam koliko je on povređen i koliko mu je teško, branim ga, ćutala sam zaista dugo. Njih desetoro je iznelo uvrede na račun moje majke, ja sam je branila. Rekla sam Davidu da ne priča sa Skrivenom jer mu je uvredila majku. Ja sam mu samo to rekla što ne brani svog brata - vikala je Aleksandra braneći svog muža.

