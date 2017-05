SUSRET GASTOZA I ZORICE: Bila je to velika ljubav, a evo šta je uradio kada je video bivšu!

Ovo dvoje bivših ljubavnika iz rijalitija "Parovi" viđeni su u jednom beogradskom restoranu, gde se nisu čak ni pozdravili. Gastoz je, šta više, pored bivše devojke prošao kao da je vazduh.

On je u restoran stigao oko 22 časa i sa prijateljima se smestio za sto. Ubrzo su mu se pridružili Soraja Vučelić, Luna Đogani, Indi i Ognjen Amidžić, pa su se dobro provodili uz večeru i piće. U restoran je u jednom trenutku ušla Gastozova bivša devojka, Zorica Dukić.

Iako su mnogi u kafiću pomislili da će se bivši par barem pozdraviti, to se nije dogodilo, već se Dukićeva smestila u potpuno drugi kraj restorana.

"Ona je pogledala na Nenadovu stranu i potom se sa drugaricom uputila suprotno od njega. Sela je u separe, gde su počele da ćaskaju. Ubrzo im je stigla večera, a Dukićeva je sve vreme u ruci držala telefon", rekao je izvor koji se zatekao na licu mesta.

Dok je Nenad uživao u razgovoru sa svojim društvom, Zorica se zabavljala sa drugaricom.

"Čudno je to da se nisu čak ni pozdravili. Da li je Zorica očekivala da joj Nenad priđe ili ne, to ne znam, ali nekada su bili u velikoj ljubavi, a sada se prave da se ne poznaju. Bilo je baš neprijatno. On joj se čak nije javio ni kada je odlazio, a prošao je tik uz separe u kojem je ona sedela", dodao je izvor.

Da podsetimo, Gastoz i Zorica smuvali su se krajem 2015. godine, kada se Zorica vratila u rijaliti "Parovi", u kojem su se kasnije nekoliko puta svađali i mirili. Posle izlaska putovali su zajedno na luksuzne lokacije, ali se njihova veza okončala početkom 2017. godine.

