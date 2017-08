(VIDEO) POTRESNA PRIČA UČESNIKA TALENTA: Otac me ostavio pre rođenja, a majka je htela da abortira!

Ovi momci su se plasirali u samu završnicu šoua zahvaljujući glasovima publike, što im je posebno drago, jer im je velika želja da motivišu druge ljude da počnu da treniraju kao oni.



Jedan od njih, Srđan Arsenović, ima posebno tužnu priču o tome kako je počeo da se bavi uličnim treningom.

"Mene je ćale ostavio kad sam se rodio i nije bio tu do moje sedme godine. Mama i on su bili u braku, imam stariju sestru, a ja nije trebalo uopšte da se rodim, jer je tad bila velika kriza, ali je moj pokojni deda apelovao i rekao "ja ću brinuti o detetu, nema veze što je kriza". Moja mama je htela da abortira, ali ju je on ubedio da rodi, bez obzira na to što su tada bili inflacija i bombardovanje", počinje on svoju priču.

Kako su teško živeli, on je već sa 14 godina morao da počne da radi, pa je prodavao voće na pijaci.

"Mama je po ceo dan radila, bila je van kuće, odrastao sam uz babu i dedu, sestra je bila ceo dan u školi i morali smo sami da se borimo za sebe. Ja sam počeo na pijaci, pošto je moj deda imao voćnjak. Prodavao sam jabuke, kruške i ostalo i onda sam od toga kupovao hranu za kuću. Sve što zaradim išlo je na to. Mama je radila kao konobarica i po ceo dan nije bila kod kuće, jer se trudila da prehrani nas dvoje, da plati račune i sve. Posle prodavanja jabuka sam malo i „skrenuo“ u smislu da sam krenuo da razmišljam da propušim, počeo sam da pijem. Cela ta negativna svakodnevnica od koje mi sad pokušavamo da odvojimo ljude uličnim treningom zahvatila je i mene", rekao je mladić.

Spas od mračne svakodnevice pronašao je u druženju i vežbanju na otvorenom, pa sada želi da inspiriše i druge da im se priključe.

