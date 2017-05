ŠOK INTERVJU SINANA SAKIĆA: Progovorio o kolegama, Džejevoj bolesti, svojim teškim porocima...

do sitnih detalja

Sinan Sakić otkriva zbog čega je Mile Kitić za njega vazduh, u kakvim je sada odnosima sa Džejom, te priznaje da je konačno uspeo da se skine sa alkohola koji je godinama bio njegov najveći porok.

Zašto si se pre godinu dana vratilo u rodnu Loznicu?

"Nisam ja nikada iz Loznice u potpunosti ni otišao, tako da se nisam ni vratio. I dalje živimo na relaciji Beograd – Loznica. Tamo imamo svoj mir, svoj mali raj. Odemo kada poželimo da se izolujemo i odmorimo. Sabina je završila opremanje svog slikarskog ateljea u Loznici, a otvoriće atelje i u Beogradu pošto već imamo prostor. U Beogradu imamo i mnogo prijatelja, ovde smo kada su nam obaveze veće."

Mnoge tvoje kolege pored žena imaju i ljubavnice. Šta ti o tome misliš?

"Nikada nisam komentarisao tuđe živote, pa neću ni sad. Samo za sebe mogu da kažem da sam imao sreću da upoznam, zavolim i ostarim sa jednom ženom, mojom Sabinom."

Imao si problem sa alkoholom o čemu si otvoreno pričao. U kom momentu si shvatio da si zavisnik i da moraš da se lečiš?

"Nisam se lečio, samo sam ostavio piće. Koliko god popio, uvek mi je bilo malo. Shvatio sam da to nigde ne vodi, sem u moju propast. Nisam ja ni bio težak, niti su drugi osećali posledice moga pića jer nisam agresivan. Ne volim da se svađam. Ipak, shvatio sam da sam prevršio meru i da sebi činim zlo što toliko pijem. I ostavio sam. Samo sam odgurnuo flašu i to je to. Isto tako sam prekinuo i sa kockom. Sve je u karakteru. Sad, kada je prošlo malo vremena, popijem po koju čašu, ali sa merom. Jedini porok koga se ne mogu odreći su cigarete."

Neki pevači pričaju da koristitš i kokain?

"Koji su to pevači? Neka dođu i neka mi u lice kažu, pa ću im odgovoriti. To iza leđa ne priznajem. Nikada ništa nisam skrivao, sve što radim radim otvoreno i spreman sam da kažem. U ovom slučaju, jedina istina je da se ne drogiram."

U kakvim si odnosima sa Džejom? Priča se da mu je život ozbiljno ugrožen.

"Džej je bio i uvek će ostati moj prijatelj i neko koga mnogo volim. Ne viđamo se često kao ranije, promenili smo i navike, a i mnogo je obaveza. Ali ja sam uvek bio i biću tu za njega. Što se njegovog zdravlja tiče, istina je da ima određene probleme, ali ja sam siguran da će i iz toga kao i iz mnogih životnih situacija izaći kao pobednik."

Mile Kitić je nedavno rekao da je počeo da peva zahvaljujući tebi, da li si se pomirio sa njim?

"Mileta sam bukvalno za ruku doveo u Južni vetar i dao mu album koji je trebalo ja da snimim. Pesme sa njegovog prvog albuma bile su pripremljene za mene. Bio sam i gost na njegovom koncertu kada niko drugi nije želeo da se pojavi. I onda mi je bio zabranjen ulaz na njegovu proslavu posle koncerta. Za mene je on vazduh koji ne dišem. Ne postoji više, to sam mu rekao otvoreno i evo sada ponavljam. Nisam zaslužio takvo nepoštovanje od njega, ali ne dobijemo uvek šta smo zaslužili. Svakom svoje na čast. Ja ga na koncert neću zvati, ali za njegovu divnu ženu Martu i ćerku poziv na koncert stoji i vrata moje kuće su im uvek otvorena."

U kakvim si odnosima sada sa Draganom Mirković, s njom si se posvađao zbog Mileta?

"Kao što sam rekao, jedino ne govorim sa Miletom, sa ostalim pevačima iz Južnog vetra sam u odličnim odnosima, pa i sa njom. Sa nekima se čujem češće, sa nekima ređe, ali to je potpuno normalno."

Sve su popularnija muzička takmičenja, da li vidiš sebe u žiriju?

"Biti član žirija jednog takmičenja velika je odgovornost koju mislim da mnogi ne shvataju ozbiljno. Ono što se kaže tim mladim ljudima može im naneti traume i obeležiti život. Ja ne bih na sebe preuzimao ulogu da to radim. Mnogima sam privatno pomogao, davao savete i podršku, ali ne želim da to radim javno."

Jelena Karleuša je izjavila da je muzika "Južnog vetra" džiberska i najveći šund, kako to komentarišeš?

"Jelenu sam posle toga sreo i pitao je što peva moje pesme na nastupima ako sam ja najveći džiber! Vadila se da nije mislila tako. Šta je mislila, ne znam, znam samo šta je rekla. Reći ću ovako: Jeleni želim da ima dugu karijeru kao ja, toliko velike hitove, barem pola koncerata koliko sam ja održao… Kada to bude imala, neka komentariše sa autoritetom šta god želi. Do tada, šta god rekla, nije bitno."

Kako ti se dopadaju mlađe generacije kolega?

"Dopadaju mi se mnogi, mislim da ima mnogo talentovanih i vaspitanih mladih pevača. Ne bih nikoga posebno izdvajao jer ću onda zaboraviti nekoga. Srećom, ima nade za našu muziku, samo je bitno da svi oni pronađu svoj identitet."

Sve više je straleta i repera na estradi, šta misliš o tome? Da li bi sa nekom starletom snimio duet?

"Svako vreme nosi svoje breme, pa tako i ovo. Trajanjem se pokazuje kvalitet, a to što je trenutno nešto popularno ne mora ništa da znači. A ja, valjda je to svima jasno, nisam čovek trenutka. To vam je i odgovor na drugo pitanje."

Da li si imalo neke neprijatnosti na tezgama? Mitar Mirić je rekao da su u Americi pucali na vas.

"Mitar je rekao da je bila pucnjava, ali mi nismo nikad bili ugroženi. Nije nikad pucano na mene, dešavale su se neke scene kao i uvek u kafani, naročito u nekim starim vremenima, ali mene su uvek poštovali i nikada me niko nije dirao. Siguran sam da će tako i ostati."

Da li si se sa nekim javnim ličnostima kockao?

"Bolje vi od mene znate ko se na estradi kocka, a ko ne! To je u mojoj prošlosti, jesam se kockao, sa raznim ljudima sedeo za stolom… Ali bilo, pa prošlo!"

