MAJA NIKOLIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Raskrinkala Zoricu pa otkrila sve tajne žirija Pinkovih zvezda!

Maja Nikolić, najoštriji član žirija Pinkovih Zvezda, progovorila je o svim sukobima sa ostalim članovima, ali i o svom privatnom životu.

Pevačica je bez dlake na jeziku otkrila i previše o svojim kolegama.

Svi se žale da u žiriju ima mnogo žena i da je red da se pored Šabana ubaci neki dobar pevač i dasa. Ko bi bio dobar?

"Ima mnogo pevača, ali važno je ko je interesantan i ko ume da napravi zezanje. Mora da bude čarki, to je rijaliti, i zato bih volela da vidim likove koji su bez dlake na jeziku, kao što su Saša Vidić, Damir Handanović, Dragan Brajović Braja… I Kemiš je bio odličan."

A Keba?

"Ne znam, iskreno. Keba je interesantan, ali mora da dođe neko iz druge branše. Meni je Dragan Marinković Maca potpuno lud za šou, ima ludačke komentare."

Jel ti falila Dragana?

"Meni je Dragana interesantna jer je autentična. Nije se toliko osetilo da je nema, bilo je dinamično, došli su neki novi, ali nedostajala nam je jer smo zajedno sedam meseci. Ipak, ponekad prija promena."

foto: Printskrin Youtube

Da li se to Zorica osmelila ili joj je Kemiš čuvao leđa?

"Lakše joj je bilo što je Kemiš tu, on je potpuno drugačiji od Zorice, opušten je i nema komplekse. Voli da se zeza, pa je s njim mnogo lakše napraviti i foru i šalu. Pecne on mene, pecnem ja njega, i tu nema sujete. Svašta smo rekli jedno drugom i posle toga smo pili kafu zajedno."

Dobro je uticao i na nju, opustila se.

"On je pomogao Zorici da se promeni, bude nasmejanija, da se više šali. Posle te četiri emisije postala je drugačija. Nije sve u svađi nego i u zezanju, ali ona to doskoro nije shvatala. Treba da se izboriš za svoje mišljenje, a ne da budeš uvređen i sujetan. U poslednjoj emisiji Zorica je sama rekla: "Imam kratko pamćenje, ja sam kornjača sa Galapagosa." Posle toga je komentarisala ono kada sam joj sela u krilo, pa su napravili klip Ovako izgleda kad babi stigne penzija."

Na poslednjem snimanju ste se izljubile, kako to?

"Mi se ne družimo, ali je poštujem, ona je zvezda i odličan pevač. Zorica se peca na svaku foru i sve shvata previše lično."

foto: Printscreen YouTube

Šta će biti sa tužbom protiv tebe zbog, kako ona kaže, vređanja na nacionalnoj osnovi?

"Meni ne smeta, može da me tuži ako hoće. Mnoge tužbe sam dobila, ali sve što sam rekla jeste istina i stojim iza toga. Nema osnova za tužbu jer nisam rekla nikakvu neistinu. Zato mislim da te tužbe neće biti."

Dara se okrenula protiv Zorice, slobodnije joj odgovara.

"Dara uvek prokomentariše kada joj nešto smeta, ume i meni svašta da kaže. Ja volim što je ona takva, nema dva lica. Nisam gledala kakav je odnos ranije imala sa Zoricom, ali što joj je na umu, ona to kaže."

Da li ti je zasmetala Milanova opaska da će Šaban dobiti kilu zbog tvoje kilaže jer si mu sela u krilo?

"Meni ne smeta. Milan i ja jedno drugo peckamo, čašćavamo, svađamo se. Kad smo kod kilaže, ja treniram redovno i variram samo dva, tri kilogama i nemam komplekse."

foto: Printskrin Youtube

Zašto si rekla Zorici Bruncik da bi u njenim godinama volela da pevaš ali ne i da izgledaš kao ona?

"Moj sin Lazar mnogo voli njenu boju kose, a primetila sam i ostala deca. Lazar je u školi na pitanje profesorke ko su znamenite ličnosti rekao: "Josip Broz Tito, Staljin, Aleksandar Makedonski i Zorica Brunclik." On se stvarno nije šalio. Ja se sa 60 godina, koliko ona ima, sigurno ne bih bavila estradom. Meni njen fizički izgled ne smeta, ali ja ne bih volela tako da izgledam, idem u sasvim drugačijem pravcu."

A šta misliš o njenom stajlingu?

"Nikada se ne bih tako oblačila, stavljala cveće u kosu i nosila takvu garderobu. To nema veze sa fizičkim izgledom već sa njenim stilom i stajlingom. U tim godinama ja to nikad ne bih nosila. I njena ćerka Zlata, koja je inače oblači, tražila je da Zorica napomene u emisiji kako je sama izabrala beli komplet sa zelenim cvetovima. U njenim godinama bila bih ozbiljnija od nje, ja volim glamurozne haljine."

foto: Aleksandar Jovanović

Jesi li razmišljala da snimiš neki duet sa Darom? Mnogi komentarišu da, sem bujnog poprsja, imate i isti temperament.

"Da smo bez dlake na jeziku i da imamo sličan temperament, slažem se. Nismo pričale o tome, ali to je dobra ideja. Meni je CD gotov, ali zbog Pinkovih zvezda nemam vremena da ga izdam i napravim promociju, biće od oktobra."

Nedavno si izjavila da mnogi hoće da te smaknu, ali im ne polazi za rukom. Zbog bi nekome smetala?

"Šalila sam se, nije baš došlo do smaknuća. Ja prosto proizvodim emociju u ljudima, nisu ravnodušni na mene, a i Dara je takva. Moj humor je sarkastičan, volim da peckam, ali šalim se i na svoj račun. Milanu sam rekla da ne treba da ima komplekse što je nizak, i ja sam niska kao teletabis, pa šta sad."

foto: Printskrin

Zašto često komentariše fizički izgled kandidatkinja, pogotovo visinu?

"Prokomentarisao je da jedna kandidatkinja izgleda petnaest puta bolje od Stoje i ja sam stala u Stojinu odbranu i rekla mu da ne sme tako da govori. Stoja je zvezdetina i ružno je pominjati je kada nije tu, ne može on da poredi nepoznatu kandidatkinju sa Stojom. To je direktna uvreda i ja to ne dozvoljavam. Žena radi svaki vikend, ja bih volela da imam posla kao ona i uzmem toliko novca."

Jel se Dragana smirila nakon Tonijeve operacije?

"Sve to joj je baš teško palo i meni je bilo mučno da je gledam jer je mnogo emotivna. Zato gledam da se što manje zezam s njom, mnogo je ranjiva. Ja sam za nju baš vezana. Znala sam da prolazi kroz pakao i dok nije došlo do Tonijeve operacije, Dragana je nekoliko meseci unazad patila. Operacija je bila veoma teška, ali hvala bogu, sve se dobro završilo. Ja ne volim da vidim njene suze i prosto ne mogu da se zezam s njom. Da nije imala ove probleme, ona bi bila totalno drugačija u žiriju. Neću da budem razlog njenih suza."

Da li ti je Šaban rekao da Saša Popović ima zmiju u džepu?

"Neću vam reći od kog člana žirija je to poteklo jer su privatno dobri Popović i taj član, ali zaista je tako rečeno. Ne želim da pravim privatno problem, ali Saletu nije teško da shvati ko je to rekao."

foto: Printskrin

Paparaco lov te je snimio sa izvesnim gospodinom, da li si to pronašla pravog?

"Ja sam više od dve i po godine u vezi, ali ne pojavljujem se u javnosti sa svojim partnerima jer su mi deca na prvom mestu. Osoba iz Paparaco lova nije moj izabranik, to je čovek koji me je vozio sa snimanja kući. On je moj saradnik i pravnik."

foto: Printscreen

