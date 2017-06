INDIRA SVOJOM ODLUKOM ŠOKIRALA ESTRADU: Posle više od 10 godina napuštam grupu Colonia!

Freestyler ..večeras se ljuljamo ti da bu di bu da????????❤❤ ...još imate vremena ponoviti sve pjesme Colonie, i brzooooo na koncert!! Čekam vas!!! #koncert# colonia#clubfreestyler #beograd#tonskaproba #goodvibration#samojako# #životjesada

A post shared by Indira Levak Official (@indiralevak) on May 9, 2017 at 10:10am PDT