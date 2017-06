RAT SE NASTAVLJA POSLE 6 GODINA: Miloš Bojanić dobio tužbu, a njegova reakcija je urnebesna!

Miloš Bojanić i Lana Toković sukobili su se još u toku učešća u rijalitiju "Dvor", a iako je pevačica i kompozitorka još tada želela da tuži kolegu, ona to nije učinila, pa je odustala.

Naime, Miloš je nedavno brutalno izvređao Lanu, što je nju nateralo da tužbu koju je obećala još 2011. godine kada je ''Dvor'' emitovan sprovede i u delo.

"Htela sam da ga tužim još kada sam izašla iz rijalitija "Dvor",pa sam odustala. Međutim, sada je preterao! U jednoj emisiji su me pitali šta se tačno dogodilo na "Dvoru" i ja sam rekla da je moja najveća bruka to što sam dozvolila sebi da jurim i prebijem Miloša Bojanića. On se tada uključio i vređao me je sigurno jedno deset minuta. Ja sam ćutala i trebalo mi je skoro dva meseca da smognem muda da ga tužim jer mi je uvredio i ugled i porodicu i mene. Rekao je da nisam kompozitor, da nemam studio, da nemam roda ni poroda. Baš me je brutalno izvređao", rekla je Lana.

Miloš Bojanić se našao u čudu jer nije ni znao da ga je Lana tužila.

"Jaoj... To je njena stvar. Ona je jednostavno nebitna u mom životu, neka radi svoj posao. Ona je iznela neke laži i gluposti o meni. Ja sam mišljenje o njoj izneo i ona može da ide na 100 sudova, to je njen problem", rekao je Miloš Bojanić i dodao:

"Ona priča gluposti, fantazije. Ona je devojka pod dejstvom alkohola, ne može to normalan čovek ni komentarisati. Meni je bilo užasno njeno ponašanje i korišćenje mog imena javno ničim izazvano. Ja nju nisam mogao da izazovem jer nisam bio u studiju", rekao je on.

