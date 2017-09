MANEKENKA PATILA: Maltretirali su me jer sam bila ružna!

Jedna od najlepših srpskih manekenki kaže da su je u osnovnoj školi deca zadirkivala jer je bila premršava i imala je premale grudi



Jedna od naših najlepših manekenki, Sofija Milošević, priznala je da je u školi bila predmet podsmeha zbog fizičkog izgleda.



Ona je ispričala da su je deca na svakom koraku zadirkivala, zbog čega je mnogo patila. Devojka Adema Ljajića danas, kad je osvojila brojne svetske modne piste, kaže da je bila neugledna pre svega zbog prevelike mršavosti.

- U osnovnoj školi sam fizički užasno izgledala, ličila sam na ružno pače. Nisam bila nešto lepa i bila sam premršava. Nisam imala grudi, bila sam ravna kao daska. Deca su mi se podsmevala na račun izgleda i to me je pogađalo - rekla je Sofija za Kurir i dodala:

- Sećam se da sam plačući dolazila kući, bilo je nepodnošljivo. Međutim, brzo me je to prošlo. Vremenom sam ojačala i naučila da se branim, zbog čega mi je drago. To mi je došlo kao neka životna škola - rekla je manekenka i dodala da se većina tih ljudi koji su joj se podsmevali danas dive njenom izgledu.

- Ne znam da li su me videli poslednjih godina, ali čula sam da im se sad dopada moj izgled (smeh). Nikome ne uzimam ništa za zlo. Nije me sramota da pričam o tome jer je to važno za svu decu koja prolaze kroz slične situacije - završava lepa manekenka.



J. C. S.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) ROMANTIČNI ODMOR U FIRENCI: Sofija odmara u krilu svog dečka

Autor: Foto: Damir Dervišagić , Foto: Privatna arhiva