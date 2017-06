ZAPALILI MU FARMU DOK JE BIO U PAROVIMA Karađorđe: Čabarkapa mi je pretio iz zatvora! Policija još uvek istražuje!

Karađorđu Subotiću su noćas oko 02:30 u Klauđerici zapalili farmu, dok je gostovao u rijalitiju "Parovi"! Karađorđe je došao u vilu kako bi se izvinio ćerki Aleksandri jer nije prisustvovao njenom venčanju, a otkrio je i da dobija pretnje od Aleksandra Čabarakape koji se trenutno nalazi u zatvoru.

Karađorđe je naveo da je trebao da dovede i svoju devojku Jelenu kako bi je upoznao sa ćerkom.

"Ista Ljuba, samo plava" rekla je Aleksandra za tatinu devojku, što je Subotić priznao kroz smeh. On je komentarisao odnos njegove ćerke i Dalile. Naime njih dve su se posvađale pred Aleksandrinu svadbu, a rođena braća David i Dejan su se takođe sukobili.

foto: Printscreen YT

"Braća ne smeju sebi da dozvole da se svađaju već da štite jedni druge, a snajke da izbalansiraju situaciju. Dešavaju se takve stvari, pogotvo u zatvorenom prostoru. Srboljub i ja samo se svađali na krv i nož, ali i mirili se. On je jedini stao uz mene kada su me svi zaboravali. Jedino je on bio tu kao pravi drug, podrška", rekao je Karađorđe i dodao:



"Kada se desilo sa Čabarkapom, Sroljub je stao kao pravi stub porodice, brat, da zaštiti Aleksandru i moj integritet u celoj toj priči, u svakom pogledu kako dolikuje bratu".

foto: Printscreen YT

Karađorđe je tada otkrio da je Čabarkapa nastavio preti njemu i njegovoj devojci. Kako kaže dobio je pretnje telefonskim putem nekoliko sati pre paljenja farme.



"Istina nažalost, baš juče u 11 i 45 pre podne sa nepoznatog broja je zvato na moj broj koji trenutno koristi Jelena i izrečene su ozbiljne pretnje njoj i njenom maloletnom detetu u kontekstu da on njoj brani da ona bude sa mnom, to je strašno! Nemam komentar!", rekao je Karađorđe. On je naveo da ne zna ko je zvao, kao i da je ta napoznata osoba zvala umesto Čabarakpe i navela da će Karađorđeva devojka imati probleme sa njim.



OBRAČUN U KALUĐERICI: Karađorđu Subotiću zapalili imanje! Istraga u toku!

"Kada neko preti nečijem maloletnom detetu, a radi se osobi takav kakav jeste, to mora da se shvati kao ozbiljna pretnja" dodao je, a onda se ubacio njegov brat, Srboljub Subotić.

"Taj čovek je gotov, on kada izađe imaće silne problme. To je čovek koji je dotako dno", rekao je Srboljub.

Podsetimo, požar na Karađorđevoj farmi se desio dok je Subotić bio u vili. Prema prvim informacijama mrtvih i povređenih nema, a policija treba da utvrdi da li je požar podmetnut.

