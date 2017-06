KARAĐORĐE OTKRIO SVE O STRAŠNOJ NOĆI: Ovo su detalji podmetnutog požara na njegovom imanju!

Karađorđe Subotić se uključio u program i otkrio sve detalje jučerašnje nesreće na njegovom izmanju:

"Juče sam bio raspoložen ali posle "Parova" mi se desilo nešto strašno. Kada sam izašao iz studija dobio sam informaciju da mi je zapaljeno imanje. Odmah sam otišao tamo i video sam šest vatrogasnih kola. Konji su bili živi, ali imali su opekotine. Cela noć je bila ružna i odvratna jer su se obistinile pretnje da su miševi preuzeli akciju. Ja znam ko je to uradio. Neću da pričam to javno, već sam rekao organima bezbednosti. Prvo što su učinili oni su napali Jelenu, moju devojku, i njeno dete. To su ljudi koji žive u svojoj zlobi i ne bi trebalo da postoje. Materijalana šteta je ogormna, mnoge životinje sa kojima se Magdalena igrala su izgorele", rekao je on.

"Ja znam da je to uradio Čabarkapa, i nadam se da će odgovarati i patiti zbog ovoga. Ja sam šokirana", rekla je odmah Aleksandra.

Ona je naglasila da je još potrešena jer to radi neko ko je toliko blizak njenoj ćerki.

Kurir.rs/Happy