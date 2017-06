(VIDEO) NEDA UKRADEN ĆE BITI PONOSNA KAD ČUJE: Marina izazvala lavinu emocija svojim nastupom!

Peta po redu u večerašnjem izdanju "Pinkovih zvezdica" predstavila se Marina Stanković koja je svojim nastupom uspela da zadovolji kriterijume stručnog žirija i dobije najvišu ocenu.

Ova jedanaestogodišnja Beograđanka je svojom izvedbom pesme "Zora je" Nede Ukraden uspela da raspameti članove žirija koji su joj uputili pregršt pohvala na račun njenog pevanja i celokupnog nastupa.

- Ovo se meni najviše svidelo do sada! Tako lepo, tako suptilno, muzikalno.. Sve si spakovala u ovu interpretaciju. Tako si prirodno to izvela, oduševila si me - bila je prezadovoljna Jelena Tomašević, dok reči hvale nije štedela ni Goca Tržan.

- Ova pesma ti toliko lepo i dostojanstveno stoji, naša drugarica Neda Ukraden treba da bude ponosna na ovu tvoju interpretaciju. Tako to treba - rekla joj je Goca, a ostali članovi žirija bili su saglasni sa njenim i Jeleninim komentarom.

