IZUVANJE I CIRKANJE: Žiri se opustio u finalu Ja imam talenat

Ana Nikolić nije izdržala na visokim štiklama, pa je u jednom trenutku obula ravne papuče, dok se Srđan Žika Todorović osvežio rakijom iz pljoske

Finale šoua „Ja imam talenat“, osim sjajnih učesnika, obeležili su i članovi žirija, koji su se opustili kao da ih ne snimaju kamere.



U ležernosti su prednjačili Ana Nikolić i Žika Todorović. Pevačica, koja uveliko gazi deveti mesec trudnoće, nije izdržala na visokim štiklama u kojima je došla u Šimanovce. Pola sata od početka finala ona se preobula. Znajući da njena otečena stopala neće izdržati na potpeticama, od kuće je ponela ravne papuče, u kojima je dočekala proglašenje pobednika.

Problem su bila i leđa. Tu joj je u pomoć pritekao muž Rasta, koji joj je doneo jastuče na koje je sela. A kada je ogladnela, prineo joj je grisine.

I dok je ona grickala, Žika se osvežavao. I to rakijom koju je poneo u pljoski. Da ga baš ne bi snimili kako sipa žestinu u plastičnu čašu, to je radio ispod stola. Ali Kurirovom paparacu nije mogao da umakne. Primetio je Žika da smo ga snimili dok cirka, pa se požalio producentima. Malo se bunio, ali se posle i on opustio i nastavio da uživa.

Rasta

NIKOTINSKA KRIZA



Stefan Đurić Rasta ne može da obuzda nikotinsku krizu, pa je tokom finalne večeri palio jednu za drugom. Reper je koristio svaku priliku kad nije u kadru da uživa u duvanskom dimu. Inače, u studiju u Šimanovcima strogo je zabranjeno pušenje, ali njemu je to ipak bilo dozvoljeno.





NAJBOLJI Bar strong pobedio konkurenciju

ZA SVAKOG PO TOČAK



Akrobate iz grupe Bar strong odnele su pobedu u šouu „Ja imam talenat“.

- . Mi smo trenirali na ulici, i po kiši i po snegu, ali verovali smo u ovu ideju od samog starta, to nas je i održalo - kažu članovi grupe.



S obzirom na to da su šestorica u grupi biće im teško da podele nagradu - automobil „pežo 208“.

- Svakome po točak - rekli su u šali.

