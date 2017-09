RADA DOBILA SINA S LJUBAVNIKOM: A evo zašto još nije pokazala novog dečka

Pre sedam godina je Rada Radenović sa tadašnjim partnerom, crnogorskim biznismenom Dejanom Milićem dobila sina Petra, a danas bi volela da se, uz majčinstvo, ostvari i u ljubavi sa nekim muškarcem.

Ipak, tog muškarca za sada i nema, ali kada ga bude bilo ona tvrdi da ga neće kriti.

"Jedva bih čekala da prošetam pred svima novog dečka, a za to je bitan faktor sreće koji mora da se pogodi i poklopi", rekla je Rada Radenović.

Voditeljka je u jeku najveće popularnosti važila za jednu od najlepših dama sa naše scene, ali kaže da od kada je postala mama više brine o tome kako će da izgleda njen sin.



Kada ustanem pogledam se u ogledalo i kažem: "Dobro jutro", ali ne onaj nastavak "lepotice".

"Nemam puno vremena za lepotu, bar ne za moju. Više se brinem kako će moj sin da izgleda. Iskreno, ne stignem ništa da uradim jer se bavim nekom rutinom, s obzirom na to da mi dete ide u školu i od ranog jutra je akcija - iskrena je Rada Radenović".

Možda za izgled nema vremena, ali tvrdi da joj majčinstvo ide od ruke iako su je žene mahom plašile.

"Sve je nekako prirodno došlo. Mislila sam da će mi biti teže po pričama nekih plašljivijih žena. Ja sam tu da mu kao roditelj olakšam koliko je do mene. Nisam kvalifikovana da prenosim znanje i ne bih volela da ga naučim nešto pogrešno, on ima svoje učiteljice koje ga uče. One moraju da znaju šta on ne zna... ja sam samo unutrašnja kontrola", iskrena je Rada.

Voditeljku, inače, godinama nismo gledali na malim ekranima, a sada svake srede posle ponoći vodi večernji tok-šou "Rada sam" na TV "Pink".

SLIKALA SE ZA PLEJBOJ I NE STIDI SE: Rada Radenović progovorila o EROTSKIM FOTOGRAFIJAMA!

Voditeljka je oduvek intrigirala javnost svojim ponašanjem, a najviše pažnje izazvala je njena trudnoća i rođenje sina Petra pre sedam godina. Naime, lepa voditeljka ostala je u drugom stanju sa crnogorskim biznismenom Dejanom Milićem, koji je u tom periodu već imao devojku, sa kojom je tada bio preko deset godina u vezi.

O erotskim fotografijama

Rada Radenović je bila među prvim TV licima koja su se pre deset godina fotografisala za muški magazin "Plejboj" u erotskim pozama.

"Ja se nisam obnažila, ja sam se samo slikala za muški magazin, nisam bila obnažena nego sam slikala erotske fotografije. Postoji velika razlika između ljubavnih, erotskih i pornografskih filmova", rekla je Rada.

(Kurir.rs/Blic/Danijel Rakočević) Foto Damir Dervišagić