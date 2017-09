(FOTO) IMA NEOBIČNO ZANIMANJE: Ovo je sin Žike Jakšića iz prvog braka!

Jedan od glavnih producenata u "Grandu", Žika Jakšić, ima dva sina iz dva braka.

Drugog sina, Dušana, dobio je pre četiri godine u braku sa pevačicom Dajanom, a za sina iz prvog braka, malo ko zna.

foto: Printskrin/Facebook

On se zove Andrija Jakšić, živi u Nemačkoj, gde je i Žika svojevremeno živeo.

Andrija Jakšić nije javna ličnost i bavi se proizvodnjom vina.



Naime, on je najmlađi enolog u Nemačkoj, kako je Lepa Brena otkrila na "Instagramu". On je svom ocu napravio vino koje se zove "Nikad nije kasno" po emisiji koju on vodi.

foto: Printskrin/Facebook

