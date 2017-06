(VIDEO) OTPEVAO JE LUKASOVU PESMU U ZVEZDAMA GRANDA: Ono što mu je Aca na kraju poručio, zab'o ga je do srži!

Nikola Grujić iz Opova direktno se plasirao u peti krug Zvezda Granda, a pevajući pesmu Ace Lukasa "Stil života"ostavio je bez reči sve u studiju.

"Nikada niko u ovom takmičenju, a ni u kafani ni u klubu, gde god sam bio nije ušao u srž moje pesme i onoga što ja donosim kao ti u pesmi", bio je Aca Lukas oduševljen kako je otpevao njegovu pesmu, čiji naslov sam nije znao.

"Ti si tako zab'o srž ove pesme, energiju. Tačno tamo gde treba si dao ono što treba, osećajnost. Nikada niko nije bolje otpevao moju pesmu, ja to potpisijum. Kako si to ušao, ne znam. Svaka ti čast. Oduševio si me", rekao je Aca i ostavio Nikolu bez reči.

Poslušajte od 2:50:09 kako je to zvučalo:

