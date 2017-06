BIVŠI FARMER PRIVEDEN NA AERODROMU: Evo šta je vukao u 3 kofera

Maneken Rade Lazić, koji je učestvovao u šestoj sezoni "Farme", već godinama živi u austrijskoj prestonici, a kad god ima vremena posećuje svoje najmilije u rodnoj Srbiji.

Iako je imao želju da iznenadnom posetom obraduje porodicu i prijatelje u Beogradu i rodnom Valjevu, planovi su mu se izjalovili, budući da je na aerodromu priveden.



Lazića su priveli zbog onoga što su našli u njegovom prtljagu.

"Nije bilo gužve ni zadržavanja sve dok on nije došao na red. Preturali su mu po koferima i sve se to odužilo, pa se stvorila gužva, odmah smo primetili da nešto nije u redu. Baš se unervozio, a ljudi sa aerodroma i pripadnici policije odveli su ga u zasebnu prostoriju i više ne znam šta se dešavao, ali znam da je propustio let. Čuo sam posle da su ga tamo ispitivali dva-tri sata", otkrio nam je izvor sa mesta dešavanja, a mi smo pozvali Radeta kako bismo proverili u kakav je problem zapao.

"Ma, nikakav problem, sad je sve okej... Ne znam kad ste pre čuli i ko vam je to rekao. Bilo im je sumnjivo što sam na put poneo brdo parfema i firmirane garderobe, pa su me zbog toga cimali i priveli na informativan razgovor. Nakupovao sam dosta toga što sam hteo da ponesem i poklonim ovde mojima, ali sam malo preterao, bilo je gomilu toga, u tri kofera. Čim su to videli, mislili su da nešto švercujem, prodajem, pa onda sam morao da im objašnjavam da nemam veze sa tim i zbog čega, u stvari, sve to nosim", ispričao je Rade.

"Iznervirao sam se jer nisam otputovao zbog čiste gluposti, neke njihove procedure i kontrole, ali šta da radim. Uspeo sam na kraju sve da "ispeglam" i objasnim, ali letova više nije bilo, pa sam se vratio kući", rekao je Rade.

