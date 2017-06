DOKTORI KRIJU STRAŠNU ISTINU OD TAMARE: Đurićeva i dalje u životnoj opasnosti! Porodica u šoku!

Tamara Đurić završila je u bolnici za Uskrs jer joj se izlio silikon u zadnjici.



Situacija nije bila nimalo naivna, a kako izvor blizak njoj otkriva, klaberka je bila na ivici smrti. Naime, Tamara je tek nedavno saznala da je imala sepsu i da su joj doktori jedva spasili živu glavu.

"Tamara je poludela kada je pre sedam dana saznala da je imala tešku sepsu i da je lako mogla da padne u komu. Od nje su to krili i doktori i porodica i prijatelji. Nju je to veoma iznerviralo jer smatra da ima puno pravo da zna da joj je život ugrožen. Veoma se naljutila zato što su svi krili to od nje, pa je zato odlučila da obriše sve društvene mreže i skloni se iz javnosti", priča izvor i dodaje:

foto: Marina Lopičić

"Doktori su joj savetovali da ide kod psihijatra, međutim ona je to odbila. Tamara je odlučila u toku svog oporavka piše knjigu, posećuje manastire i da se duhovno uzdiše. Iako se pričalo da želi da se promeni iz korena, to nije tačno. Ona je odlučila samo na neko vreme da se povuče iz medija i ugasi sve profile na društvenim mrežama kako bi njen oporavak prošao u miru."

Prijatelji i porodica su u šoku, tvrde da se Đurićeva ne predaje uprkos svemu što joj se dogodilo u poslednje vreme.

"Porodica i prijatelji su iznenađeni kako se drži. Iako je bila životno ugrožena, Tamara nije izgubila veru. Ipak, ona hoće da period dok se potpuno ne oporavi da se posveti sebi", završava izvor. Tamara je potvrdila ove informacije i dušebrižnicima poslala jaku poruku.

"Mišljenja sam da se malo preteralo sa pravljenjem velikomučenice od mene kao od osobe kojoj se jeste desila strasna stvar ali ne toliko strašna da se ja ne bih iznela sa tim, da idem u manastir vec više od 20 godina i zašto je to baš sada zanimljivo?

Da jesam bila loše i životno ugrožena ali ne prvi put. I da, sa svim tim sam se iznela onako kao i do sada i odnela sa sobom još jednu životnu pobedu i dobila pehar života. E, a svim onima koji su se toliko "brinuli" da l' ću se zamonašiti ili umreti da ih "obradujem" - Gospodo ovog puta ništa od toga još ću vas dugo "radovati" i "brinuti"... Šta da vam kazem više sreće u narednom izvlačenju... Vidimo se uskoro ljubim vas i volim", rekla je Tamara.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/Pink