ZBOG PALJENJA FIRME LJUBA PANTOVIĆ SE VRATILA U SRBIJU: Došla sam da zaštitim unuku!

Ljuba Pantović prekjuče je stigla iz Švedske, a već juče je pokušala da preko krova uđe u vilu „Parova“ kod ćerke Aleksandre Subotić, zbog čega je program na televiziji Hepi kasnio dva sata!



Kako saznajemo, obezbeđenje je pravovremeno intervenisalo: dva pripadnika su Ljubu skidali sa krova, a treći je pozvao policiju. Pred patrolom, Ljuba je utekla sa pomagačima. Pitali smo Ljubu zbog čega je došla u Srbiju.

- Zbog Aleksandre, unuke Magdalene, mog tate i nikog više. Aleksandra zna da sam uz nju. I Magdalena je u staklenom zvonu. Njoj neće ništa faliti jer ću zbog nje sve da zadavim. Došla sam da budemo zajedno - kaže Ljuba.



Pitali smo je šta misli o tome što je njen bivši muž Karađorđe javno optužio Aleksandra Čabarkapu da mu je zapalio farmu.

- Ko od mača živi, od mača i gine. Sad je pitanje kako će se to završiti. Karađorđe iznosi oprečne činjenice koje nisu za zaje*avanje. On je javno rekao da je Čabarkapa pretio njegovoj devojci i njenom detetu, a onda je ušao u vilu i rekao da je prećeno Aleksandri i njenom detetu. Tako se ne igra. Nek se odluči kome je šta rečeno ili nek ćuti. I da je to tačno, on je trebalo da zaštiti ćerku - zaključila je Ljuba.



