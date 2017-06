(VIDEO) PROVOKATIVNIJA NEGO IKAD: Seve raščupana i polugola kleči na stolu!

Pevačica Severina Kojić provokativnija je nego ikad u novom spotu za pesmu "Mrtav bez mene".

foto: Printscreen/ Youtube

Naime, Seve peva o ljubavi, a u jednom trenutku kleči na stolu, u crnoj haljini u kojoj joj grudi dolaze do izražaja.

foto: Printscreen/ Youtube

"I nož bi umro u meni, a kamoli ti", deo je pesme, ako slučajno niste obratili pažnju, jer kada vidite Seve, sve ćete zaboraviti.

Hvala kompozitoru @handanovic na odličnoj glazbi i mojoj @marina.tucakovic; samo ona moze napisati ovakav tekst... #mrtavbezmene #premijera #music #video #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jun 5, 2017 at 3:19am PDT

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Youtube)

