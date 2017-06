POLICIJA INTERVENISALA ISPRED LUKSUZNE VILE: Krivična prijava protiv Ljube Pantović!

Protiv Ljube Pantović podneta je krivična prijava zbog ugrožavanja bezbednosti, saznaje Kurir! Kako smo već pisali, prvakinja u fitnesu se u nedelju oko 19 časova popela na krov vile „Parova“ u Zemunu.



- Ljubu je obezbeđenje skinulo sa krova, produkcija je pozvala policiju, ali ona je pobegla pre nego što su stigli. Snimci na kojima je Ljuba na krovu dostavljeni su u MUP, a protiv nje je podneta krivična prijava zbog ugrožavanja bezbednosti - kaže naš izvor sa televizije Hepi.

foto: printscreen



Međutim, Ljuba Pantović tvrdi drugačije.



- Ništa loše nisam uradila i nikakav zakon nisam prekršila. Smislila sam kako da mojoj Aleksandri stavim do znanja da je lažu kad kažu da nema moju podršku. Nikakve policije nije bilo jer nema razloga da je bude. S krova sam sama sišla. Mogu da me jure do prekosutra, trenirala sam atletiku - rekla nam je Ljuba.

Kurir/N. J.