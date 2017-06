DRAMA: Roditelji se preko novina odrekli bivše Brenine snajke!

U Subotičkim novinama majka i otac Nadice Ademov dali oglas u kojem se ograđuju od svih postupaka svoje ćerke jer se tajno udala za duplo starijeg muzičara koji ima troje dece i dva braka iza sebe

Mlade pevačice „Granda“ Nadice Ademov (21) roditelji su je se javno odrekli preko novina putem oglasa!



Majka i otac popularne pevačice. čije je pravo ime Nedira, to su uradili nezadovoljni njenom odlukom da se tajno uda za klavijaturistu Dalibora Stanojevića (40), koji je razveden i ima troje dece, o čemu je pisao magazin Kurir Stars!

- Mi roditelji, majka Džemila i otac Đulijano Ademov, zbog nepoštovanja oba roditelja ograđujemo se od svih postupaka, namera i učinjenih dela naše ćerke Nedire Ademov i ne snosimo nikakve posledice ukoliko ista takva dela učini koja nisu u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije (pozajmice, krađe, zaduženja i slično) ne priznajemo - navedeno je u oglasu.

Nadičin otac Đulijano Ademov (39) za Kurir je potvrdio da su se on i njegova supruga odrekli naslednice!

- Tačno je, pre dve nedelje odrekao sam se ćerke. I ne samo ja i moja porodica nego i ženina familija. Šta će nam takvo stvorenje? Sramota me je što mi je bila ćerka. Neka sad na miru pravi svadbu, a deveruše nek joj budu njegove bivše žene - razočarano kaže Đulijano.



Na pitanje da li bi promenio mišljenje ukoliko se desi čudo i Nadica otkaže veselje koje je u planu za ovo leto, Ademov je bio izričit.

- Sramota je da bude s takvim čovekom. Stariji je od mene, ima burnu prošlost. On je neodgovaran muškarac koji ostavlja žene i decu po ulici. Sram ga bilo - poručuje Ademov.



Kako bismo čuli i drugu stranu priče, pozvali smo i Nadicu, za koju se spekulisalo da je imala kratku romansu sa Stefanom Živojinovićem, ali pevačica nije odgovarala na naše pozive.

Krila ga

LJUBAV NA PRVI POGLED



Dalibor Stanojević, novopečeni suprug Nadice Ademov, poslednjih devet godina živi u Beču. Dva puta se razvodio i ima troje dece. S pevačicom se upoznao na jednom veselju u Austriji gde je ona bila specijalna gošća.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Nadica je odlepila za njim. Godinu dana su krili da su u vezi, pa su se tajno viđali jer ju je on pratio na svim nastupima po zemlji i inostranstvu. Ona je roditeljima rekla da ima dečka i da je on njeno godište, a roditelji su poludeli kada su saznali da ih je ćerka slagala - kaže izvor Kurira.

LJILJANA STANIŠIĆ