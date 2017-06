SUZE SU LILE CELU NOĆ BEZ PRESTANKA U PAROVIMA: Sina im našli mrvog posle novogodišnje žurke

Jelica i Predrag Stojanović su ispričali kako su od najbogatijih ljudi u sekundi postali najsiromašniji.

Njihov gubitak veći je od svakog kapitala na ovom svetu, njihov sin Marko je u 26 godini, kako oni kažu – nestao! Kobne noći bio je na žurci, novogodišnjoj, a prema rečima njegovih drugova, kući je došao, ujutru, oko pet.

Njega su pronašli mrtvog u sobi, nakon što ga je drug dovezao posle proslave. Taj isti drug je, kako kažu roditelji, u policiji davao tri različite izjave za tu noć.

Policija nije uspela da razjasni njegovu smrt, bilo je mnogo propusta u istrazi.

"Niko od njegovih drugova danas ne kontaktira sa nama, niti odlazi na njegov grob. Da li su se oni nečega uplašili, mi to ne znamo. Ali čim ne dolaze mi znamo da nešto kriju, i nadam o se da će neko da progovori.

"Ja stojim iza toga da je moje dete otrovano, da je nešto sipano u piće! Moje dete nije uzimalo nikakve droge niti bilo šta slično. Nisu bili ni alkoholičari".

"Njegov drug je rekao da je on svaki dan pio po dve litre vina, mi u to ne verujemo i ne znamo zašto je to rekao, bilo je raznih priča. Ali mi znamo naše dete, nije moglo tek tako da nestane.

Niko ne zna šta se tu noć u diskoteci dogodilo, video nadzor nije skinut. Marko se tu noć žalio drugarima da nije dobro ali šta je bio razlog niko ne zna.

Oni su za sina podigli crkvu, njegov grob je od mramora, a majka ga svaki dan očekuje da se vrato sa njive.

Od te kobne noći televizor nisu upalili, nigde nisu putovali, čak ni do crkve ne idu jedno bez drugog. Nemaju kako kažu nikakvih želja. Za svog sina nemaju hrabrosti da kažu da je mrtav pa kažu da je nestao, a sebe smatraju mrtvim od tog dana. Sagradili su crkvu kako bi bili bliže svom sinu.

