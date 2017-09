ABRONOŠA: Voditeljka toliko smrdi da svi beže!

Muzikant na snimanje emisija dolazi sa flašom vinjaka! Često traži pauze za toalet da bi pio kao smuk. Kad su ga uhvatili, organizatori su ga oterali sa televizije



Zdravo, drage moje tračare! Ovih dana je divno vreme, pa imam elana da pokupim tračeve. Nedavno sam saznala da jedan muzičar, zvaćemo ga Muzikant, ima težak porok. Inače, Muzikant je trenutno aktuelan u medijima i ne skida se s televizije, a ljudi ga prosto obožavaju.



Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da on obožava da cirka. Pošto je često u raznim emisijama, Muzikant sa sobom uvek nosi flašu vinjaka. Nedavno sam bila na jednom snimanju i zbog njega je nastao opšti haos. On je na vreme došao na snimanje, ali dok su se čekali ostali gosti, Muzikant se sakrio u pomoćnu kućicu pored studija, gde je pio. Organizatori su pobesneli jer nisu mogli da ga nađu, a snimanje samo što nije počelo. Tražili su ga dobrih pola sata, a na kraju, kada je Muzikant napunio baterije, izašao je kao da ništa nije bilo.



Jednom prilikom je voditelj rešio da ukine pauzu tokom snimanja jer su bili u stisci s vremenom i Muzikant je tada urlao i skakao. Onda je, videvši da stvarno neće dobiti pauzu, rekao da mora do toaleta. Tamo se zadržao 20-ak minuta, a kada se vratio u studio, ostali gosti su bili besni na njega. Načula sam da će odsad vrlo retko da se pojavljuje na toj televiziji jer ne poštuje tuđe vreme.



Druga priča tiče se jedne voditeljke, zvaćemo je Mirišljava. O njoj sam još ranije čula razne priče, da je loš čovek i da podmeće nogu, ali ovo što sam sad saznala je baš smešno. Naime, Mirišljava je toliko prljava da se ljudima u njenoj okolini prosto gadi da joj priđu. Nedavno mi je moja kozmetičarka, koja je i njena kozmetičarka takođe, ispričala da se ona ne kupa redovno i da radnice u salonu imaju problem jer niko neće da radi s njom! Kad dođe na manikir, njoj su nokti toliko prljavi da se manikirki povraća. Nedavno je jadna devojka morala i da joj odradi depilaciju, ali pošto je njen miris navodio kozmetičarku da povrati, ona je morala da se posluži jednim trikom. Stavila je masku na lice i rekla da ima neki virus, pa da joj ga ne bi prenela. Mirišljava je toliko samoživa da nije ni skontala da je u njoj problem.



Naravno, ova priča ima srećan kraj. Mirišljava se nedavno posvađala s vlasnicom salona, pa više ne dolazi kod nje na kozmetičke usluge. Ne mogu da vam opišem radost radnica koje su taj dan posle posla otišle na piće da proslave.



Rešila sam da vas častim još jednim tračem, i to kakvim! Još jedna TV dama ima problem, ali ne sa higijenom, već s mužem! Ona na sva usta priča da ima savršen brak, pun razumevanja i ljubavi, a zapravo se razvela! Njen mužić je navodno već našao drugu ženu i s njom dobio dete, ali TV dama ne želi da pričom o razvodu ukalja savršenu sliku o sebi u javnosti, koju je godinama tako pažljivo gradila. S bivšim mužem se, naravno, ne pojavljuje u javnosti, a drugarice kriju njenu tajnu. Međutim, jedna ptičica se izlanula! To bi bilo to za danas, drage moje. Ljubim vas!