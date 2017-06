MRKA NE ZABADA NOS U PEVAČICI DŽEP: Nemam pojma koliko Ana zarađuje

Ana Bekuta trenutno je jedna od najtraženijih pevačica, ali njen emotivni partner Milutin Mrkonjić joj se ne meša u honorar.

Političar kaže da ga ne zanima kolika su pevačicina primanja, iako žive zajedno.



- Ja i ne znam koliki je Anin honorar! Ne zabadam nos u njen džep. To me ne zanima. Ona ima prava da svojim novcem raspolaže kako želi i u to se ne mešam. Znam samo da mnogo radi - rekao je Mrka.



M. D.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović