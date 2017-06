EDITA MINISTARKA: Bajem dečku da me ženi, a on neće!

Nudi mu brak a on ništa

Edita Aradinović spremna je za brak! Pevačica grupe Ministarke veruje da je Stefan čovek njenog života, ali on se nećka da je odvede pred oltar. U intervjuu za Kurir Stars atraktivna folkerka prvi put otvoreno priča o toj ljubavi, ali i o sestri Indi, kolegama kojima se divi...

U poslednje vreme često te paparaci love s dečkom. Kada planiraš da se udaš?

- Često me to ljudi pitaju, ali mislim da neću još. Ima vremena, bar on tako misli.



Zašto, neće da te prosi?

- Neće! Sram ga bilo! Ja mu se nudim, bajem i svašta nešto radim, ali ne vredi. Ništa! Čovek jednostavno ne želi sad, ali možda će hteti jednog dana.



Jesi li razmišljala da ti njega zaprosiš?

- Planirala sam, a šta ako me odbije? Jedino da mu napišem pesmu, koja će postati najveći hit i ja se vinem u nebo, odem u Ameriku i postanem najveća zvezda.

foto: Marina Lopičić



Kako ti se čini nova pesma tvoje sestre Indi „Čka kosmička“?

- Ona je napravila preokret i sve nas je protresla. Objasnila je da može da barata svim mogućim žanrovima. Ima tu svetsku lepotu. Mnogo je radila na sebi, imala je veliku podršku Marte Savić, koju pozdravljam ovom prilikom.



Pesmu su neki ispljuvali na društvenim mrežama.

- Indira je za mene „number one“, a i njena pesma takođe.



Da li bi ti snimila eksplicitne i sado-mazo scene kao ona?

- Da, što da ne. Čekaj, da se osvrnemo na sve ostale spotove koji izlaze, mislim da ona ima licencu za to.



Po čemu ste slične, a po čemu se razlikujete?

- Ne znam šta da ti odgovorim jer smo od iste majke i istog oca. Nekad smo potpuno iste, a nekad smo dva različita sveta. Ljudi koji nas poznaju rekli su da smo dosta slične.

foto: Marina Lopičić

Tvoja sestra je izjavila da ti titra kao da ti je majka.

- Ne mogu ja nju toliko da gledam kao majku koliko ona u stvari ima potrebu da bude u ulozi moje majke. Šta god da se dešava u mom životu, ona se postavi gore od majke. Ima potrebu da me zapitkuje da li sam jela, da li sam se naspavala, da li mi je hladno... Jednom prilikom sam u šali rekla da mi je ona druga mama.



Je l‘ stroga prema tebi?

- Nije. Ona ima veliku masku, a u stvari je najemotivnija osoba koju poznajem, iako je moja sestra. Drugačije se predstavlja u javnosti, a drugačija je kod kuće.



Plašiš li se da Ministarke ne dobiju konkurenciju, pošto ste jedini ženski bend na našim prostorima?

- Svaku noć imamo noćne more i košmare zbog toga (smeh). Mrtva je trka! Šalim se. Ma čega da se plašimo?!



Snimile ste duet s najvećim folk zvezdama, ko je sledeći?

- Jedna od najvećih naših zvezda. Pripreme su u toku, nećete verovati kad čujete.



S kim bi volela da snimiš duet?

- Najveća želja mi je da snimim duet sa Sinanom Sakićem, Džejom Ramadanovskim, Marijom Šerifović i Adilom Maksutovićem. Kad bi se to desilo i svi se sastavili, ja bih mogla i da igram samo u spotu, bitno je da se napravi taj spoj ljudi.

Marija Dejanović

foto: Dragan Kadić



Živčana sam zbog Cece i JK! KOME SE DIVIŠ?

- Ima dosta osoba, ali izdvojila bih Jelenu Karleušu. Odskora sam počela da pratim njen rad, pogotovo otkad je u „Zvezdama Granda“, i ozbiljno se izdvaja od ostalih. Veliki je čovek i humanista. Kako god njene reči nekad zvučale bezveze, ona dobro radi svoj posao. Lepo radi na sebi i sjajan je lik.

Voliš JK, a pevaš Cecine pesme.

- Cecu tek volim, ona je prva! Nemoj da me uvlačiš u taj njihov zategnuti odnos, kratka sam sa živcima i ne mogu da ih merim koja je bolja i po čemu. Svaka je dobra na svoj način.

Autor: Foto: Marina Lopičić