KAJA PROGOVORILA O SVOM SAVREMENOM BRAKU: Udata sam, kao devojka živim!

Katarina Kaja Ostojić odavno je udata, a živi kao slobodna žena. Pevačica je otkrila da je njen muž Džunior Džek nikad ne kontroliše jer ima poverenja u nju, pa samim tim može da radi šta god joj padne na pamet.



- On je pre bio ljubomoran i stalno sam mu se za nešto pravdala. Više ne. On uvek sve zna o meni jer smo otvoreni i stalno razgovaramo. Kad smo počeli da se zabavljamo, oboje smo mislili da to neće dugo potrajati i da će se završiti slatkom avanturom. Međutim, dobro smo dogurali. Mi smo prvenstveno najbolji drugari i mnogo se volimo. To je glavna stvar za opstanak veze na duže staze. Teško je lomljiva naša veza. Ne kontrolišemo jedno drugo, to smo takođe izbacili iz našeg odnosa. Imamo potrebu da stalno razgovaramo i otvoreni smo jedno prema drugom - priča pevačica i dodaje da nikada ne bi prešla preko prevare:

- Koliko god da se volimo i poštujemo, prevaru mu nikada ne bih oprostila. To bi za mene bilo ponižavajuće.



Pevačica se požalila da nema udvarača otkad je u braku s di-džejom.



- Niko mi nikad ne prilazi. Znaju da sam zauzeta. Baš sam nedavno komentarisala s drugaricom kako se svi okreću kao blesavi, a niko da se odvaži na nešto. Iskreno, to me i ne interesuje. Ne volim čak ni da flertujem, muškarci nisu ono što su nekad bili. Sreća, pa je moj dragi ostao isti. Kad izađem, volim da popijem jer mi je tako lepo. Čak ni tad ništa ne radim - zaključuje pevačica, koja iza sebe ima dva propala braka.



