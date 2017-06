(VIDEO) SKANDAL NA UTAKMICI U MOSKVI: Naši glumci se umalo potukli sa Izraelcima!

Umetnička reprezentacija Srbije u izuzetno teškoj utakmici poražena je od Izraela rezultatom 0:1, u Trećem kolu Grupe D Svetskog prvenstva u fudbalu za umetnike u Moskvi.

Utakmica je protekla u napetoj atmosferi. Pred kraj drugog poluvremena pretilo je da će doći do fizičkog obračuna između igrača (incident pogledajte od 25. minuta na snimku).

Bez obzira na ishod utakmice, Srbija je prva u grupi i direktno ide u polufinale, zakazano za 9. jun na stadionu Lokomotiva.

Iako se uoči utakmice govorilo da će Srbija u polufinalu igrati protiv prvoplasiranog iz Grupe A (Rusija, Poljska, Koreja i Estonija), prema poslednjim informacijama, naš tim će se sastati sa pobednikom Grupe C Rumunijom ili Kazahstanom, koji odlučujuću utakmicu igraju 8. juna.

„Ova utakmica rezultatski za nas nije imala nikakav značaj, jer smo se pobedom nad Italijom i Slovenijom, već plasirali u polufinale. Igra je takva sama po sebi da te uvuče i dobro je da nismo reagovali na provokacije, kojih je bilo dosta sa njihove strane, što je i logično — to je sport. Ne želim nikoga da kritikujem, najvažnije je da nismo do kraja pali na te provokacije. Bilo je žutih kartona na našoj strani, ali na kraju je fer-plej, ipak, pobedio i ono zbog čega smo svi ovde, a to je da se dobro zabavimo. Izgubili smo, ali mi se osećamo kao da smo pobedili“, rekao je reprezentativac i glumac Viktor Savić.

Srbija je u ovu utakmicu ušla oslabljena za tri igrača — kapitena, glumca Andriju Kuzmanovića, i Miodraga Anđelkovića, koji su zbog obaveza morali da se vrate u Beograd i pevača „Leksington benda“ Bojana Vaskovića, koji je povređen.

„Ušli smo oslabljeni, a i umorni smo od prethodne dve utakmice. Ali, videćemo, sada idemo u polufinale i bitno je da se što manje ljudi povredi i da bude što manje incidenata. Trudili smo se, dali smo sve od sebe da ne pređemo tu granicu i nismo je prešli. Sport je pobedio, mi smo ostali pribrani, tako da je sve uredu“, rekao je Savić.

Reprezentativac i glumac Aleksandar Radojičić je rekao da nije bitno protiv koga će Srbija igrati u polufinalu i istakao je da će srpski tim pružiti svoj maksimum.

