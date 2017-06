NIJE BILO LAKO: Vera Matović otkrila kako je upoznala svog supruga!

Pevačica Vera Matović u jednoj emsiji prisetila se svojih muzičkih početaka, pa i trenutka kada je upoznala svog sadašnjeg supruga Ratomira Matovića i čime je on to uspeo da je osvoji.

"Nas harmonikaši traže, njima treba pevačica. I mene je moj harmonikaš našao. Ali nije bilo lako osvojiti Veru Matović", objasnila je pevačica odmah na početku priče.

Ona je istakla da je u vreme kada je upoznala sadašnjeg muža pevala i nastupa zajedno sa svojim bratom.

"Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape... Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša", objasnila je Vera u emisiji "Rada sam" i dodala da je Ratomir osvojio takvim sitnicama i pažnjom, a potom istakla da su brat i ona uspeli da ''obogate'' svoju porodicu.

"Mi smo muzikom stekli mnogo, roditeljima smo iskopali bunar, dosta smo zarađivali", zaključuje pevačica.

(Kurir.rs/Pink.rs/Foto: Printscreen)