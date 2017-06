ZORANA IMA NAJVEĆE GRUDI NA ESTRADI: Šokiraćete se kada čujete zbog čega ih nikada ne pokriva!

Zorana Pavić vlasnica je najbujnijeg poprsja na srpskoj estradi. Ona ne skriva svoj dekolte, a otkrila je i razlog. Naime, 100% prirodne grudi su njen zaštitni znak.

"Jeste to, negde, moj zaštitni znak, ali ja sam jednom,negde, obukla tu rolku….i to je bilo još gore! Suzana Mančić mi je rekla: “Bože, ženo, gde nađeš lasteks majicu za toliko grudi?!” Tako da, mislim, treba da se držim dekoltea. Uostalom, priroda me obdarila, hvala joj", rekla je Zorana.

Kurir.rs/Telegraf