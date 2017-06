EKSKLUZIVNO! TAJNA LEPE LUKIĆ: Izgubila na kocki 500.000 maraka! Arkan joj oprostio dug!

S njim sam bila bliska, voleo me je. Bilo je veliko društvo, nismo samo nas dvoje igrali. Nisam beležila koliko sam dobila ili izgubila

Lepa Lukić izgubila je pola miliona maraka dok se kartala sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, saznaje Kurir! Kako otkriva prijatelj pokojnog komandanta, koji je tada igrao s njima poker, Arkan je folk pevačici oprostio dug!

- Lepa i Arkan bili su nerazdvojni, kockali su se zajedno. Uglavnom su igrali poker. Lepa je bila opasan igrač, ali jednom prilikom nije imala sreće. Izgubila je sve - zapravo, oko pola miliona tadašnjih maraka. Pevačica se iznervirala, ustala od stola, a Arkan joj je rekao da se ne brine i da neće uzeti njen novac - priča Ž. J., koji je zamolio da ne objavljujemo njegovo puno ime i prezime.



Tim povodom pozvali smo Lepu Lukić, koja je potvrdila naša saznanja!

- Ma izgubila sam pola ku*ca miliona! Ja sam žena u godinama, a vi me sad ispitujete šta je bilo pre trista godina. Bilo je veliko društvo, nismo samo Arkan i ja igrali. Zato nemojte da me pitate koliko sam dobila ili izgubila, nisam beležila! Ne znam koliko imam pesama i ploča, a kamoli to! Šta je bilo, bilo je. S Arkanom sam bila bliska, voleo me je, cenio i poštovao kao nekog boema. Za njega sam bila lafčina, ma za sve te žestoke momke. Ali to je bilo pre mnogo godina, šta ga prepredate sad?! Što ne pišete da moje pesme traju, a ne to šta sam dobila ili izgubila?! Nikad nikog nisam prevarila - rekla nam je Lepa.



I danas se kocka

PODMLAĐUJEM SE U KAZINU



Budući da se gubitka od pola miliona tadašnjih maraka nerado seća, Lepu smo pitali da li danas dobija na kocki.

- Ma volim da zaigram, ali se bojim kocke. I sad odem u kazino malo da pustim ventil. Niti se drogiram, niti pušim, niti pijem. Zar treba da sedim u četiri zida? E, neću! Ja se podmlađujem. Nisam raspikuća. Šta ste se okomili na mene?! Izgubi se, ali se i dobije. Igram blekdžek. Ne idem u kazino da bih nekog izvaćarila. Ako imam sreće, dobijem, a ako vidim da nemam, prekidam. Nisam budalčina da sejem pare po kazinu - kaže Lepa za Kurir.

