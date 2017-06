SNEKI DAKI POSLE RAZVODA NIKAKO DA NAĐE LJUBAV: Gde su svi ti dobri frajeri, dokazani, neisfrustrirani, lepi i zgodni?

Voditeljka Snežana Dakić na Instagramu je otvorila dušu i otkrila sa kakvim se sve problemima suočava u potrazi za ljubavlju.

Ona je istakla da su dobri frajeri nestali, a da su preostali samo isfrustrirani muškarci koji ne mogu da se skrase.

"Danas su i muškarci i žene zbunjeni količinom mogućnosti da se sa nekim spanđaju na svakom koraku. Naročito muškarci, koji listaju po imeniku koja te večeri prva odgovori na poruku. I to ih onemogućava da se upuste u dublji emotivni odnos. Lepo zaključuje Toni Parsons: "Danas je teže izbeći seks, nego imati ga". Ali kad naletiš na kvalitetnu osobu, nemoj da je tretiraš kao svaku drugu, po šablonu. Poštuj njenu posebnost i različitost. I pokaži da to uviđaš... Mladi misle: "Ko zna šta me još čeka iza ugla, probao sam i idem dalje, da nešto ne propustim." Stariji misle: "Daj sve što se nudi, ko zna koliko ću još moći." A gde su dobri frajeri? Neisfrustrirani, dokazani, samouvereni, lepi i zgodni? Pa nisu valjda samo u serijama i filmovima?! Hm... Laku noć i mislite na novog Kralja Artura. Mnogo zgodan dečko. Čarli Hanam... Svakoj ženi treba jedan takav", poručila je ona uz svoj selfi.

Podsetimo, Snežana se pre tri godine razvela od biznismena Vladimira Mikića, sa kojim ima ćerku Lauru. On je ubrzo nakon toga uplovio u romansu sa 21 godinu mlađom sekretaricom.

Za nama zatvaram sve, vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobegne....@badric ???????????????????????????????? A post shared by Snezana Dakic (@snezanadakic) on Jun 8, 2017 at 5:18am PDT

(Kurir.rs/Printscreen)