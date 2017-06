(FOTO) SHVATILA SAM U KAKVOJ SAM ZEMLJI ROĐENA: Nina Lečić otkrila šta stvarno misli o Srbiji!

Posle predjenih 500km juce kroz Srbijicu-lepoticu, shvativsi da je nasa zemlja cudo prirode i da je svaka basta, svako imanje, svaka njiva uredjena sa mnogo ljubavi, resih da zamolim jednog divnog coveka da me primi u svoj dom kako bih ovekovecila momenat spoznaje u kakvoj sam zemlji rodjena! Nadjoh kutak pun cveca, odabrah "logicno" mesto za slikanje, nabacih nove drvene @nikkiaseyewear naocare i skljocnuh pogled u daljinu ???? Ovom prilikom jos zelim da podelim sa vama da prvih pet kupaca na nikkias.shop ostvaruje popust od 10% na sve modele uz promotivni kod NINA10 @nikkiaseyewear #srbija #najlepsazemljanasvetu

