MAJKA UČESNIKA PAROVA: David dve godine ne zna ništa o ocu!

Sin nema nikakav kontakt s mojim bivšim mužem. Mnogo ga je povredio, ali nemam pravo da pričam o tome, kaže Biljana Dragojević



David Dragojević već dve godine nema nikakav kontakt s ocem. Prava španska serija odigrava se i u stvarnom životu zvezde „Parova“ - muž Aleksandre Subotić u svađi je s roditeljem zbog novca.



Sukob je nastao jer Davidov otac nije hteo da se pozdravi s njim kada je kretao u Ameriku, i to samo zato što mu sin nije vratio novac koji mu je on inače poklonio.



Zamršeno



- To je zamršena situacija, o kojoj učesnik „Parova“ izbegava da priča jer je razočaran u oca. Duboko ga je povredio. Odnosi su zahladneli pre šest godina, kada je David nakon razvoda roditelja stao na majčinu stranu. Dragojević je pokušavao da održava kontakt i viđao se s ocem, ali on je počeo da mu prigovara za svaki dinar koji mu je davao. Na kraju mu je čak tražio da mi vrati novac koji mu je poklonio. Definitivno su prekinuli komunikaciju kada se učesnik rijalitija preselio u Ameriku pre dve godine - otkriva naš izvor.



Ovim povodom pozvali smo Davidovu majku Biljanu, koja je potvrdila naša saznanja.



Plakao kao dete



- David nije u kontaktu s ocem, ali ne želim da pričam o tome. Sin Dejan i ćerka Suzana komuniciraju s njim. Davida su povredile neke stvari. Najbolje bi bilo da pitate njega, pa će vam on sve ispričati. Ja nemam pravo na to jer ni ja s tim čovekom ne razgovaram od razvoda. Mislim da je on otišao da radi u Frankfurt i da trenutno nije ovde - rekla je Biljana za Kurir, a David je priznao da mnogo pati za ocem.

- S tatom se nisam čuo jedno vreme. Nismo se dugo videli - rekao je i zaplakao pred kamerama.

Do bola

