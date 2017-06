JOSIPA LISAC O ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA: Nisam od onih koji kukaju, naročito ne javno!

Legendarna pevačica Josipa Lisac ima 67 godina i karijeru dugu preko pet decenija. Ipak, ne planira da se zaustavi, iako priznaje da joj nastupi oduzimaju mnogo energije.

Josipa je tokom duge i impresivne karijere stekla brojne verne obožavaoce, koji i dalje imaju priliku da je čuju uživo na koncertima širom bivše Jugoslavije.

Kaže da se još nije zasitila scene, ali da ima trenutaka kada joj nedostaje energije.

"Umora ima, ali to se ne vidi. Međutim, to je normalno, to je ljudski, da imamo uspone i padove, naročito kada smo ranjeni, kada se prehladimo ili razbolimo. Ja sam vrlo osetljiva i moj najveći problem je što moram da sačuvam živce, jer stalno mislim hoću li se prehladiti. Napolju se promenila klima, promenilo se sve, životni hod, ljudi... Ništa nije isto kao pre pet, deset, a kamoli pedeset godina. Zato treba sačuvati energiju, da mogu s osmehom izaći pred ljude i ponuditi im ono što oni očekuju, a kroz godine sam shvatila da ljudi očekuju sve više i više. Oni su sjajni i onda i ja imam ogromnu odgovornost prema njima i poštujem ih, tako da je to jedna lepa priča", rekla je Josipa, a na pitanje o svom zdravstvenom stanju odgovara:

"Nisam jedna od onih koji kukaju, naročito ne ovako javno, jer gde bismo došli. Uostalom, zašto to nekoga zanima. Svi ljudi kukaju, imaju svoj život i žive ga onako kako znaju, tako da se ne osećam lepo kad čujem kukanje. Optimizam je pola zdravlja. Zdravlje je najpotrebnije, treba zdravlje sačuvati. Osim toga, veoma sam srčana. Svugde je to u svetu tako. Imamo vrline i imamo mane, i onda ti ljudi kažu "daj to malo pomešaj, malo se menjaj", ali ne možeš. Moraš biti ono što jesi i pokazati se u pravom svetlu, na kraju krajeva, samo zbog sebe".

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Avaz.ba/Foto: Damir Dervišagić)