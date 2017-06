SESTRA I OTAC SU MU JAVNE LIČNOSTI: Ovo je sin Šabana Šaulića i estrada ga ne zanima!

Jedini voljeni brate... Zelim ti da rasiris krila i da poletis put svoje srece, da te na tom putu prati dobro zdravlje, dragi ljudi, da sacuvas sve sto imas i volis i dobijes sve sto nemas, a zelis. A ako bude nekih problema, znas gde je tvoje gnezdo- medju tvojom porodicom koja te najvise voli i koja ce uvek biti tu za tebe. Srecan ti rodjendan! ❤️

