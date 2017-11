KULIRALI SE! Ana i Veljko bez pozdrava!

U neprijatnoj situaciji zatekli su se preksinoć na jednom splavu, gde su se cele noći kulirali. Manekenka, čim je doputovala iz Bejruta, odmah je zapucala na nastup Marije Šerifović. Dvadesetak minuta posle njenog dolaska stigao je i Cecin sin, koji je sasvim slučajno seo u separe do njenog. Iako mu je bila okrenuta leđima, Veljko ju je prepoznao. Međutim, kada su Anu drugarice obavestile da je stigao Ražnatović, u jednom trenutku se okrenula i pogledala u njega, ali nije želela da mu se javi. Cirkala je s društvom, đuskala i pevala, a on je malo-malo bacao pogled na nju i posmatrao šta radi, ali se do kraja večeri jedno drugom nisu obratili.



