EVA RAS OPLELA PO JELISAVETI TEODOSIĆ: Ja nju znam po ljubavnim aferama, a ne kao svoju koleginicu! Dobro se uvalila sad!

Eva Ras osula je paljubu na svoje mlađe kolege Jelisavetu Orašanin i Nebojšu Glogovca kojima je poručila da se vrate na pravi kolosek.

Naime,iako je venčanje glumice Jelisavete Orašanin i košarkaša Miloša Teodosića od strane ovdašnjih medija okarakterisano kao događaj godine, na Evu je mlada glumica ostavila mlak utisak.

- Jelisavetu Teodosić isključivo znam po ljubavnim aferama, a ne kao svoju koleginicu. Ona je pre ovog košarkaša, bila sa Vukom Kostićem. Sad se dobro uvalila...Pozdravljam njenu odluku da ostane u glumi, jer ovaj njen muž hoće da je vodi u Ameriku. I treba da radi na karijeri - kaže Eva i dodaje da nijedno ostvarenje crnokose glumice nije imala priliku da pogleda.

Ništa manje nije bila oštra ni prema kolegi Nebojši Glogovcu, koji je nedavno postao glavna tema tabloida jer je Svetlanu Cecu Ražnatović i Daru Bubamaru pežorativno nazvao junakinjama našeg doba, odnosno tužnom realnošću današnjice kojom dominiraju silikonske grudi i zadnjica.

- Osobi koja se bavi visokom kulturom ne priliči da proziva pevačice koje narod obožava. On je svojim izjavama pljunuo na svoj narod. Za Cecu je pežorativno rekao da je Šekspir današnjeg vremena...Po njegovom mišljenju, on može da igra Šekspira, a Ceca ne, iako je narod obožava. Nekada sam mu davala najviše ocene na glumačkim festivalima, a sada me je razočarao - oštra je bila glumica i osvrnula se na Glogovčevu ulogu homoseksualca i tranvestita u filmu "Ustav Republike Hrvatske" za koju je dobio Zlatnu arenu na festivalu u Puli.

