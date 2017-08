RASTA SE KRIJE OD ANE I BEBE TARE: Puši u klozetu!

Otkako je postao tata male Tare, Stefan Đurić Rasta je bar za nijansu postao odgovorniji, pa cigaretu pali samo u kupatilu.



Da popularni reper i suprug Ane Nikolić voli i duvan i marihuanu, znaju svi, pa i vrapci na grani, i ne postoji mesto na kojem on ne uživa u povlačenju dima iz cigare ili džointa. Ali otkako je pre mesec dana na svet došla mala Tara, stan njegove supruge Ane, u kojem žive, postao je zabranjena zona. Ipak, Rasta ima alternativu. On pobegne u toalet, gde na miru uživa u svom poroku. Reper, koji se nedavno vratio s turneje po regionu, kupio je nekoliko svojih omiljenih cigarilosa i tompusa, i odmah je pohitao da ih isproba, i to u toplini svoga doma, tačnije kupatila. Novopečeni tata se na društvenim mrežama time i pohvalio, a nama su zapali za oko kada i tuš, koji su se našli iza njega.

Verujemo da je Ana uvela nova pravila u njihovom stanu, a pretpostavljamo da i ona sama zapali poneku cigaru u toaletu, s obzirom na to da ovom poroku nije odolela ni tokom trudničkih meseci. Ni njena koleginica Nataša Bekvalac ne uspeva da se reši nikotina ni u drugoj trudnoći.



