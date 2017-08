OGLASIO SE OLIVER DRAGOJEVIĆ: Evo šta kaže pevač o bolesti koja mu je dijagnostikovana!

Pevaču Oliveru Mandiću bolest je otkrivena u splitskom KBC-u kada mu je pre dve nedelje, dok su temperature u Dalmaciji dostizale 40 stepeni Celzijusa, pozlilo na sahrani njegovog dugogodišnjeg prijatelja i muzičkog saradnika Remija Kazinotija.

Do tada, vitalni Oliver nije osećao bol, osim onih koji su bili uobičajeni za ljude njegovih godina. Baš ništa nije upućivalo na neko teško oboljenje o čijoj preciznoj dijagnozi popularni pevač danas ne želi da govori, ali pun optimizma veruje u najbolji ishod.

"Dobro sam, evo me s familijom u Veloj Luci, gledam more... Kako neću biti dobro kad je tako?! Dobro se osećam. Sad ću tek videti gde to vodi, kuda, šta, koja terapija... Ma dobro, treba odraditi te rutinske pretrage. Kako se ono reče, do not give up (ne odustaj). Eto ga, tako napišite", kratko nam je rekao Oliver Dragojević nakon što se Splitom pronela informacija o teškoj bolesti njegovih pluća i pronalasku tumornog tkiva.

(Kurur.rs/Slobodna Dalmacija, Foto:Printscreen)