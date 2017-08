(KURIR TV) SVETSKI SPEKTAKL KOJI BREGA SPREMA: Zavirite u trejler za album Tri pisma iz Sarajeva!

"Za projekat Tri Pisma Iz Sarajeva želeo sam da pozovem i okupim umetnike iz različitih područja, kultura i zajednica. Svi su oni dali srce tom albumu", rekao je Goran.

Gosti koji su učestvali u projektu su: Bebe Rachid Taha, Asaf Avidan, Riff Cohen, Sifet & Mehmed.

"Poželeo sam radost Rachida Taha. Kad smo počeli da radimo, on je taj arapski duh i doneo. Ako može da se kaže da postoji arapsko "ludilo", ono je drugačije od ostalih. U životu nisam sreo puno umetnika kao što je on, jer uglavnom postoje umetnici za koje publika misli da neće preživeti do refrena, da će da "puknu" već na drugoj strofi", otkrio je Bregović i dodao da je prezadovoljan Asafom.

"Znate, kada se sretnu talentovani umetnici, očigledno je da će se magija desiti, dakle naravno da su oni veoma uticali na moj album."

Goran Bregović se prisetio i jedne poučne priče koju dobro treba da zapamtimo.

"Pronašao sam jednu priču na internetu. Jedna novinarka sa CNN-a je čula od prijatelja za jednog starog Jevrejina iz Jerusalima, zvao se valjda Horowitz, kako se već 40 godina moli ispred Zida plača. 40 godina, svakog dana. Odlučila je da će o njemu da napravi reportažu. Došla je tamo i našla je gospodina Horowitza ispred Zida. Upitala ga je: "Molite se već 40 godina. Za šta?". Odgovorio je: "Da, tu sam 40 godina, svaki dan ispred ovog Zida pokušavam da pričam sa Bogom. Molim se za to da bar naša deca, ova nova generacija, živi bolje, u harmoniji jedni sa drugima iako pripadaju različitim religijama. Novinarka je upitala: "I šta se desilo?". Odgovorio je: "Osećam se kao da pričam zidu".

Očigledno je da Bog tokom svog radnog vremena nije imao nameru da nas nauči da živimo zajedno i da je to nešto što ćemo morati da naučimo sami", rekao je Goran.

Goran će sa Bijelim dugmetom 1. septembra nastupiti u Zrenjaninu, dok ih uskoro očekuje turneja po Australiji i Americi.

