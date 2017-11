NEDIN OTAC SE PROTIVIO NJENOJ KARIJERI, SUKOBLJAVALI SU SE ČESTO: Danas mu je posvetila poruku koja će mnoge rasplakati!

" Eh da samo tebe slusala ćale, Sad bi te pjesme meni u svatove zvale, Nebi srce umrlo pre nego ja - Eh da sam samo tebe slusala" Dule, zmaj, ljudina i veliko ❤ - moj ćale, danas bi imao 90 god 🌿! Znam da si sa nama, kao i mi sa tobom! 💖💖

