(FOTO) SEKA ALEKSIĆ RASPLAKALA FANOVE: Da li je moguće da sam ovo zaslužila?

Moja beba raste! Sada je pravi dečak...neverovatno je, kako su brzo prošli ovi meseci iza nas...Kao juče da sam pozvala moju doktorku Gocu Ivanović da saznam rezultat VTO. Kada mi je saopštila da je pozitivan, prvo sam legla na krevet i gledala u plafon, i pitala se da li je moguće da je Gospod čuo moje molitve?! Da li je moguće da je Sv. Nektarije toliko moćan i da je izmolio kod Gospoda nase želje, molitve. Da li je moguće da sam ja zaslužila da Presveta Bogorodica izmoli moje suze godinama čekajući da mi Gospod podari radost! Sećam se, sklopila sam ruke na stomak i tako zaspala...Probudim se, i dalje je sve isto, ja sam zaista trudna!!!! Moja beba je tu! Amin Bože! Za njega, za sve majke koje čekaju i koje su dočekale! Samo molitva, samo dobra dela, samo ljubav! Sve će ove tri stvari pobediti! Sve!!!! Velika Gospojina je danas!!! Radujte se! 💙

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SEKA ALEKSIĆ ⠀⠀⠀⠀⠀ (@seka_aleksic) on Aug 28, 2017 at 1:29am PDT