ŠOKANTNA ISPOVEST OCA NADICE ADEMOV: Ćerku više neću primiti u kuću! Laže da je u kontaktu sa nama zbog rejtinga kod publike!

Pevačica Nadica Ademov već pet meseci nije u kontaktu sa porodicom, koje se odrekla zbog udaje za Dalibora Stanojevića, 14 godina starijeg muzičara.

Ni hapšenje njenog muža, koji iza sebe ima i brakove i decu, nije smekšalo oca i majku. Naime, u Austriji je raspisana poternica za Daliborom zbog krađe, a kako se on nije odazvao na pozive suda, na aerodromu u Rimu policija mu je stavila lisice na ruke i strpala ga u zatvor.

"Od maja nisam u kontaktu sa ćerkom. Istina je da sam je se odrekao preko novina i da me više ne zanima. Ne znam zbog čega je taj njen završio u zatvoru, ali čuo sam da je zbog neke krađe. Znam da je i ranije radio protiv zakona i od tog čoveka očekujem svašta. Ne bi me čudilo ni da je maltretira, ali nikad je neću primiti nazad u kuću i ona nema gde da se vrati", ističe njen otac i dodaje da je zeta samo jednom video:

foto: Marina Lopičić

"Bio sam u gužvi oko sinovljeve svadbe, ali doći će i Dalibor na red, ja ću se razračunati sa njim. Tog čoveka samo sam jednom video, a moja ćerka se udala za njega. Ne znam da li je potpisala papir, ali čim živi sa njim, to je to. Ona svima priča da je u kontaktu sa nama i da smo mi složna porodica, ali to je laž. Ona laže da joj ne bi pao rejting kod publike, da je ne omrznu. Njoj su preči popularnost i posao nego svi mi koji smo život dali za nju. Ceo život smo moja supruga i ja ulagali u Nadicu, i ljubavi i pažnju i finansije. I čistačice na Grand televiziji znaju da smo stalno bili uz nju", kaže za Svet pevačicin otac Đulijano, i dodaje:

foto: Aleksandar Jovanović Cile

"Nije bila na svadbi rođenog brata prošle nedelje jer nije ni pozvana. Nije mu ni čestitala kada je odlučio da se ženi. Brat joj je mnogo tužan što nije bila na svadbi, plakao je ceo dan, sve mu to teško pada, ipak mu je ona rođena sestra, ali tako je sama odlučila. I on je ljut na nju zbog svega što se desilo, ali siguran sam da se ona ne potresa jer nije prava sestra. Nije uopšte pokušala da kontaktira sa nama, dopisivala se jedno vreme sa kumom, ali i to sam zabranio. Celoj familiji sam zabranio da bude u kontaktu sa njom", zaključuje on.

Kurir.rs/svet, Katarina Lekić