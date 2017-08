LJUBAVNI KRAH: Marijana Mateus ostavila dečka!

Dizajnerka raskinula trogodišnju vezu s biznismenom iz Londona jer on nije mogao da podnese njena česta putovanja

Marijana Mateus raskinula je ljubavnu vezu sa biznismenom iz Londona, s kojim je bila tri godine, saznaje Kurir.



Razlog za krah ljubavi jeste to što se on nije slagao s njenim čestim putovanjima. Ona nije želela da se odrekne posla, zbog čega je često van Londona, pa je rešila da ga ostavi.

- Marijana je non-stop u pokretu, stalno putuje u Ameriku, gde pokušava da izgradi karijeru. Često boravi i u Srbiji, po nekoliko dana, jer i ovde ima poslovnih obaveza koje mora da završi. To se njenom dečku od početka nije sviđalo, pa ju je stalno ubeđivao da joj to nije potrebno jer je on imućan. Poseduje nekoliko kazina u Engleskoj i veliku građevinsku firmu, pa joj je stalno ponavljao da ne mora ništa da radi. Marijana se nije slagala s njegovim predlogom, pa je rešila da prekine tu agoniju - kaže naš izvor blizak Mateusovoj.



Dizajnerka je odmah posle raskida veze otputovala s drugaricama na letovanje, nakon čega planira da prione na posao.

- Čim se vrati u London, Marijana će početi da radi na novim kreacijama, to joj je sada prioritet. Koliko znam, od raskida se nije čula s bivšim dečkom i nema nameru da se pomiri s njim - rekao je naš sagovornik.



Mateusova nije odgovarala na naše pozive.



Kurir / I. E.

Foto: Zorana Jevtić

Autor: Foto: Zorana Jevtić