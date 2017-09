OTAC DARKA LAZIĆA SE POVERIO Milan Lazić: Voleo bih da se moj sin razvede od Ane!

Milan Lazić ne veruje da će brak njegovog starijeg naslednika s pevačicom potrajati, a ako bi se rastali, samo bi patio zbog unuke Lorene



Milan Lazić, otac Darka Lazića, ubeđuje pevača da se razvede od Ane Sević jer više ne može da podnese njihove sve češće svađe i prepirke, saznaje Kurir Stars.



Što pre da se raziđu



Sve više se šuška o tome da je brak ovo dvoje popularnih estradnjaka u veoma lošem stanju, mada njih dvoje to javno ne pokazuju. Štaviše, nedavno su zajedno bili na letovanju u Crnoj Gori. Ali, kako smo saznali od izvora bliskog Darkovom tati, situacija je i više nego zabrinjavajuća. Milan Lazić je cenjeni harmonikaš, nastupa sa dosta poznatih pevača sa estrade koji poznaju Darka i Anu. Kako tvrdi naš sagovornik, inače Lazićev kolega iz benda, on mu se nedavno požalio na Darkov brak.

- Milan ne priča o sinu i snajki, ali sam mu ja pre nekoliko dana, posle onoliko tekstova o prevarama Ane Sević, rekao kako smatram da ona i nije bila prava žena za Darka i da je sad to pokazala. Nisam očekivao da će mi išta odgovoriti na to, ali otvorio se. Rekao mi je: „I ja to mislim! Od tog braka nema ništa! Samo je pitanje trenutka kad će da pukne. Ja bih lično to voleo, da se što pre raziđu! Samo bi mi bilo žao zbog unuke, ne bih podneo da je ne viđam često i znam da bi i Darku bilo teško.“ Ostao sam bez reči jer sam video veliku tugu u njegovim očima - tvrdi Lazićev kolega.



Ne znam ništa



Više puta smo zvali Milana Lazića, ali on se nije javljao. Na kraju smo okrenuli fiksni broj Lazića u Brestaču. Javila se Darkova mama Branka.



- Ne znam ništa o tome, a moj muž nije kod kuće. Ko vam je to ispričao? Darko i Ana su bili kod nas pre nego što su otišli na more, sve je u redu. I molim vas, nemojte me više zvati - rekla nam je Branka Lazić.

