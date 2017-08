TALIJA ŽIVOT UŽIVO, CARPE DIEM: Kreativni raj u Krunskoj ulici

- Gospodine, jedan ludi čovek je pobegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila. - Pa kako to? - Je l‘ vam kažem da je lud!

Stih dana

Ne pričam nikom o tebi, znam da to nikud ne vodi, ne mora to znati niko, da moja tuga još si ti, ne pričam nikom o tebi, znam da to nikud ne vodi, posle svega tek toliko, ne pričam o tebi ja nikom

Filip Mitrović „Ne pričam nikom o tebi“