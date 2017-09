VENDI PORUČILA BEKVALČEVOJ: Nataša, idi u crkvu i traži oproštaj grehova!

Nataša Bekvalac će sledećeg meseca stupiti u svoj treći brak, i to sa Lukom Lazukićem, sa kojim čeka dete, iako je navodno još u crkvenom braku sa prvim suprugom Danilom Ikodinovićem.

Ova informacija zgrozila je folkerku Vesnu Vukelić, koja je, tvrdi, upućena u sve svete tajne u pravoslavlju.

"Ljudi se venčaju u crkvi misleći da će tako ispoštovati neki običaj, urade to rutinski, ne razmišljajući šta to zaista znači. Kada se neko ne razvede crkveno, to su vrlo opasne stvari. Zaštitnik mladenaca, Sveti Prokopije, čuva crkveni brak, on se ne može tek tako prokopati i rastaviti. Kada Crkva nešto aminuje, tu nema šale. Ako se obavi Sveta tajna, a supružnici se raziđu, Crkva mora da da razrešenje", počinje priču Vendi, koja za sebe kaže da je „disciplinovana vernica“ i dodaje da je Natašin prvi suprug na sebe navukao zlo.

foto: Dragana Udovičić

"Vrlo dobro se sećam kada je Danilo Ikodinović na televiziji pričao da je ateista. On kao da se hvalio da je to što je nevernik nešto epohalno. Tada je navukao zlo na sebe i desila se nesreća", zaključuje Vukelićeva i dodaje da je Bekvalčeva morala da ode u crkvu i traži oprost.

"Da bi se crkveno razvela, Nataša je morala da ode u crkvu i traži da joj se oprosti greh. Koliko je poznato, ona je ostavila Danila ubrzo nakon što se dogodila nesreća", kaže pevačica.

Podsećamo, Nataša se posle Danila Ikodinovića udala za rukomentaša Ljubu Jovanovića, dok se Danilo Ikodinović oženio odbojkašicom Majom Ognjenović. Kada je Nataša trebalo da proslavi godišnjicu braka sa svojim bivšim suprugom Ljubom, ona se u emisiji „Ekskluziv” podsetila da je pred bogom i dalje Ikodinovićeva supruga.

"Nije meni crkva potrebna da bih ja slavila godišnjicu braka. Biće ogromno i veoma raskošno, sa ili bez crkve", rekla je pre dve godine plavokosa pevačica.

foto: Dragana Udovičić

(Kurir.rs/Alo, Foto:Printscreen)

