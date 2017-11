NENAD KRIZIRA ZBOG MARIHUANE: Gastozu fali duvanje!

- Nedostaje mi duvanje! Baš mi fali to ovde. Pa šta sad?! Uzimam ponekad, u svom stanu mogu da radim šta hoću. Ne koristim često, ali nekad iz zezanja mi dobro dođe - rekao je Gastoz.



Mnogi učesnici rijalitija bledo su ga gledali, jedino ga je podržao Ivan Ivanović Đus.

- Bravo, brate! Neka si rekao! - kazao je reper.



Marinković je svojevremeno za Kurir prvi put ispričao o borbi s drogom i da je imao velikih problema zbog toga.

- Istina je da sam imao problema s drogom, ali to je sada iza mene, ne želim toga ni da se sećam. Koristio sam sve vrste droga! Ja sam tip koji voli sve da proba, često nemam granicu, ali sam i karakter. Neću da nabrajam i reklamiram to zlo. Želim da poručim omladini da ne budu mnogo radoznali i da nikad ne probaju takve stvari. Presudilo je to što sam se dosta promenio u rijalitiju, što sam sazreo, što sam shvatio da sam možda uzor nekim mladim ljudima. Imao sam krizne momente kada sam želeo da se vratim tome, ali sprečavan sam - rekao je gastrarbajter za naše novine.

foto: Printscreen

Kurir / M. D.

Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić