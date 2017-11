PREKIPELO JOJ, NEĆE MUŽU DA OPROSTI KOLEGINICU: Ana i Rasta se razvode zbog Ljupke!

Ljupka Stević je kriva što Ana Nikolić traži razvod od Stefana Đurića Raste, saznaje Kurir.



Pevačica je poludela kada je čula priče da su se njen muž i koleginica zbližili i da su prešli granicu poslovnog odnosa, kao i da joj je dve pesme, od kojih je jedna duet s njim, prodao za mnogo manje para nego što naplaćuje ostalim pevačima.

Takođe, žestoko su se posvađali jer su imali dogovor da posle njihove pesme „Slučajnost“ Rasta više ni sa jednom pevačicom ne snima duete, što je on prekršio.

foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić



Poznanstvo od letos



Đurić i Stevićka su postali bliski letos na Crnogorskom primorju, gde su zajedno nastupali u jednom klubu na šetalištu.

- Dve nedelje nakon što se Ana porodila, Rasta je s Ljupkom otputovao u Crnu Goru. Bili su smešteni u istom hotelu. Svi su komentarisali kako su među njima sevnule varnice. Od tada su skoro svakog dana u kontaktu - priča naš dobro obavešten izvor.

foto: Damir Dervišagić



On kaže da se situacija zakuvala pre dve nedelje, na snimanju spota za njihovu duet „Ćao, ćao“.

- Snimanje je trajalo dva dana, a reper je oba puta bio na setu, iako je samo prvog dana radio svoje kadrove. Ana ga je te noći zvala minimum deset puta, a on joj je odbijao pozive. Iz nekog razloga nije hteo da joj se javi. Oko tri sata iza ponoći Rasta i Ljupka su se izgubili sa snimanja. Dok su se ostali pitali gde su nestali, oni su bili u njegovom autu. Kada su se vratili, Ljupka je kao izgovor navela da su preslušavali pesme, a reper je ćutao - kaže naš sagovornik. To je sve došlo i do Ane.



Kurir.rs/Ljiljana Stanišić, Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Marina Lopičić



Tvrdoglava

- Kad je čula šta se desilo na snimanju, rešila je da se razvede. Iako reper tvrdi da sa Ljupkom nije imao ništa, ona veruje prijateljima - završava izvor.

Pozvali smo Anu, ali se nije javljala, kao ni Rasta, koji je u Švedskoj. Ljupka se javila ali kad smo joj objasnili zbog čega je zovemo, besno je poručila: - Nemojte više da me zovete, nemam komentar.



Alimentacija NIKOLIĆKA TRAŽI 2.000 EVRA

Iako Ana Nikolić još nije posetila advokata, Ana i Rasta su se dogovorili da ne prave cirkus od razvoda i da na sve načine zaštite svoju ćerku Taru. Zbog toga će razvod biti sporazuman, a kako tvrdi naš izvor, Rasta će za devojčicu plaćati alimentaciju od 2.000 evra mesečno. - Tari ništa neće faliti ako se Ana i Rasta budu razveli. Stefan je ponudio ženi da joj daje 2.000 evra, a biće tu i za dodatne troškove - kaže izvor, koji ističe da postoji mogućnost da se njih dvoje ipak pomire kada Anu prođe bes zbog Ljupke.

Kurir

Autor: Kurir